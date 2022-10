Pamela prati collo perché lo copre sempre

Perché Pamela Prati si copre sempre il collo? Le risposte sulla particolarità della concorrente del GF Vip 7

C’è una curiosità che attanaglia i telespettatori del GF VIP: perché la stupenda Pamela Prati si copre sempre il collo? Durante il live e in qualsiasi puntata in prima serata alla presenza di Alfonso Signorini, non manca occasione per la showgirl del Bagaglino di indossare una collana, come quella con la scritta Diva, di indossare un foulard o di avere un abito a collo alto. L’ingresso nella casa del Grande Fratello ha riportato sotto la luce dei riflettori Pamela Prati, la showgirl che tra i racconti su Mark Caltagirone e le noie legali subentrate di recente è fonte di tantissimo dibattito, addirittura per il collo. Di recente, la gieffina è tornata a parlare di tutti i tormenti che ha dovuto vivere dopo il caso Mark Caltagirone e ha ricevuto anche un atto di pignoramento che si dice, stando a quanto riporta Leggo, le verrà letto proprio mentre si trova nella casa. Non un periodo tranquillo, dunque, per Pamela Prati, che sarà sicuramente al centro dell’attenzione ancora per diverso tempo.

Spostandoci su temi all’apparenza almeno più leggeri, andiamo a scoprire una curiosità che riguarda la showgirl. Molti fan, infatti, hanno notato che Pamela Prati indossa quasi sempre un indumento o un accessorio intorno al collo. Che si tratti di eleganti foulard, morbide sciarpe o vistose collane, quella parte di corpo di Pamela Prati è sempre coperta. Non può essere un caso, e allora la domanda sorge spontanea: perché la gieffina si copre sempre il collo. Non c’è, in realtà, una risposta ufficiale a riguardo. La donna non ne ha mai parlato apertamente e allora si possono solo fare supposizioni. Alcuni credono che sia un modo per nascondere i segni dell’età, magari delle imperfezioni della pelle che non vuole mettere in mostra, ma secondo molti altri la risposta è più semplice di quello che potrebbe sembrare: è semplicemente una scelta estetica.

I foulard, le sciarpe e le collane di Pamela Prati sono sempre molto vistosi e ciò porta a pensare che coprire il collo sia essenzialmente una scelta estetica. A tal proposito, non possiamo dimenticarci della famosa collana con la scritta DIVA, tutto in maiuscolo, che Pamela Prati ha sfoggiato. Un accessorio che ha lasciato il segno, difficile da non notare. Insomma, coprendo il collo la gieffina magari vuole semplicemente essere più chic, senza alcuna particolare ragione. C’è un’altra supposizione decisamente meno leggera che riguarda il fatto che Pamela Prati copra sopra il collo. Sui social infatti si ipotizza che proprio sul collo ci potrebbero essere i segni di quel tentativo di togliersi la vita che la stessa Pamela Prati ha rivelato nella stessa puntata del Grande Fratello VIP. Ovviamente sono tutte illazioni per una donna con il collo coperto o scoperto che è sempre stupenda.