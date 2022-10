Anticipazioni Viola come il mare 14 ottobre: oltre il bacio c’é di più

Le anticipazioni della terza puntata di Viola come il mare, in onda venerdì 14 ottobre su Canale 5 a patire dalle ore 21.25.

Cosa accadrà in Viola come il mare dopo il primo bacio tra Francesca Chillemi e Can Yaman, overo Viola Vitale e Franceco Demir?

Prima di passare alle anticipazioni della terza puntata, in onda il 14 ottobre su Canale 5, a partire dalle ore 21.25, ecco cos’è accaduto nella seconda puntata. Un riassunto per non perdersi davvero nulla.

Viola e Francesco sono fianco a fianco nelle indagini sulla morte di una prostituta. Il tempo passa e i due iniziano a conoscersi meglio, confidandosi addirittura. Dettagli della loro vita privata vengono così svelati. Lui le rivela d’aver vissuto un’infanzia molto difficile. Non riesce ad aprirsi nei confronti del prossimo proprio a causa di vecchi traumi. Anche per questo fatica a credere possa esistere il vero amore. Anche Viola ha delle ferite dentro di sé. Una è legata alla scomparsa del padre, in merito alla quale continua a indagare.

Abbiamo inoltre visto Demir impegnato in un delicato caso di traffico di esseri umani. Nel corso delle indagini conosce Sara, giovane donna dal destino atroce. Viola inizia invece a frequentare un’azienda agricola gestita da un tale Raniero Sammartano. Francesco inizia a provare un po’ di gelosia e tra i due scatta addirittura il primo bacio. Si tratta però di un gesto rubato da parte di lui, che fa infuriare Viola.

Viola come il mare anticipazioni 14 ottobre

Nella terza puntata di Viola come il mare vedremo Francesco Demir ancora impegnato nell indagini sul traffico di esseri umani. Non vi sono indizi e il poliziotto brancola nel buio. Ha salvato la vita di Farah, ragazza destinata a essere venduta come merce. L’ha portata da sé per proteggerla e, al tempo stesso, ottenere informazioni per fermare questa barbarie. Si rivela però poco determinante.

Muore intanto un imprenditore e la redazione di Sicilia Web News viene scossa dalla notizia che il loro miglior giornalista possa avere qualcosa a che fare con tutto questo.

Viola ha la mente altrove, presa com’è da Raniero. Sembra essere finalmente felice. L’uomo si mette inoltre a disposizione per aiutarla a trovare suo padre. Grazie a lui, la giovane scoprirà un dettaglio che potrebbe rivelarsi fondamentale.

Viene a sapere che l’uomo aveva fatto visita a Palermo. Potrebbe nascondersi lì la chiave per rintracciarlo e capire perché l’abbia abbandonata. Demir intanto si avvicina a Farah. I due paiono allontanarsi, per poi ritrovarsi grazie a un caso. Un uomo è stato investito da un pirata della strada. La verità pare, però, più complessa di quanto sembri.