Domenico Viola come il mare chi è l’attore Tommaso Basili

Chi è Tommaso Basili? Conosciamo l’attore che interpreta Domenico in Viola come il mare, collega di Francesca Chillemi finito nei guai.

Tommaso Basili, 40 anni, è un grande protagonista del cast di Viola come il mare nel ruolo di Domenico Parisi, giornalista intrigante che nasconde un mistero da risolvere. Proviamo a conoscere meglio l’attore. Parlando della sua carriera non si può non citare la serie colossal L’Impero Ottomano. È stato infatti l’unico italiano coinvolto nel cast, interpretando l’Imperatore Costantino. Sappiamo di Tommaso Basili che è nato a Tempo Pausania, in Sardegna, nel 1982. Si è però subito trasferito, trascorrendo di fatto l’infanzia tra Milano e il lago di Como. La famiglia dell’attore che interpreta Domenico Parisi può risultare insolita, considerando come suo padre venga dalle Marche ma si sia trasferito negli Stati Uniti d’America. Sua madre è invece nata e cresciuta nelle colonie franco-portoghesi del Madagascar. Ha viaggiato molto Tommaso Basili, il che gli ha permesso di aprire la mente e offrire qualcosa di diverso sul set.

Ha studiato tra Svizzera, Stati Uniti e Spagna, dove poi si è laureato. La passione per la recitazione ha travolto l’attore che interpreta Domenico Parisi soltanto dopo l’Università. Ha frequentato così il Michael Rodgers Acting Studio. Si tratta di un corso triennale a Milano. Si è diplomato nel 2016, formandosi poi ulteriormente negli USA, a New York, presso lo Stella Adler Studio of Acting. Il suo esordio è in una delle serie di maggior successo del panorama italiano, 1993. Tommaso Basili è fidanzato? Da diversi anni è al fianco di Didi Anderson, collega attrice che lo rende felice da ormai sei anni. Anche lei è una cittadina del mondo, avendo origini romene ed essendo naturalizzata inglese. In Italia non è nota, lavorando principalmente nel Regno Unito. Ma dove abbiamo già visto Tommaso Basili?

Al cinema ricordiamo Il vegetale e The Legend of the Red Hand. In TV, invece, dopo 1993 e L’Impero Ottomano, spazio a L’isola di Pietro, DOC – Nelle tue mani nell’episodio Il tuo errore del 2020, Leonardo, Diavoli 2 e Petra. Inoltre sempre con Francesca Chillemi ha partecipato ad puntata di Che Dio ci aiuti dal titolo Amore o dipendenza. Quante fiction in curriculum per Domenico di Viola come il mare, ha infatti recitato in Don Matteo 12 nel ruolo di Massimo Ruggeri e anche nel Paradiso delle Signore nei panni di Ennio. Tornando alla fiction Mediaset c’è un nuovo caso di omicidio da risolvere per Francesco Demir e Viola Vitale, che però sembra coinvolgere in maniera diretta un collega del giornale online, ovvero Domenico Parisi. Riuscire a dimostrare la sua innocenza sarà di fondamentale importanza per la giornalista, anche se sarà distratta da Raniero, nuovo interesse amoroso, così come Demir avrà occhi quasi soltanto per Farah.