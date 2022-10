Dua Lipa chi è la cantante che imita Rosalinda Cannavò

Chi è Dua Lipa, 27 anni? Dalle origini alla vita privata, conosciamo meglio la popstar. Il suo fidanzato è un attore di Elite?

Rosalinda Cannavò imita Dua Lipa nella terza puntata di Tale e Quale Show. La giovane cantante, 27 anni, ha saputo conquistare il mondo con il suo stile. Voce intrigante e bellezza fuori dai canonici schemi, nel 2019 Dua Lipa ha vinto un Grammy come miglior artista esordiente. Nello stesso anno ne ha ottenuto uno per la miglior registrazione dance per Electricity. Si è infine ripetuta nel 2021 con Future Nostalgia, osannato come miglior album pop. Nonostante sia ormai affermatissima, la sua carriera non è altro che agli inizi, come spiegato. Un trionfo lampo in un ambiente enormemente competitivo, il che non fa che confermare l’incredibile mix di talento, fascino e carattere di cui è dotata questa popstar. La sua capacità di tenere il palco è sorprendente e sa rapire pubblico e critica.

Dua Lipa carriera

Dua Lipa, 27 anni, è nata il 22 agosto 1995 a Londra. Le sue origini etniche sono albanesi, considerando come entrambi i suoi genitori provengano dal Kosovo. Negli anni Novanta hanno lasciato Pristina, trasferendosi nel quartiere londinese di Hampstead. Sono poi tornati in Albania, nella città d’origine, nel 2006. La giovane Dua Lipa aveva però assaggiato un mondo più ampio e cosmopolita. È tornata a Londra quattro anni dopo, nel 2010, al fianco di un’amica, per tentare la scalata al successo. Nel frattempo la cantante aveva provato a farsi notare su YouTube con reinterpretazioni di brani famosi di artisti come Pink e Christina Aguilera.

I suoi sforzi vengono premiati nel 2016, quando la Warner le fa firmare un contratto. Avviene tutto un anno dopo l’uscita del suo primo singolo, New Love. Quest’ultimo l’ha messa nel mirino dei produttori. Il secondo singolo, Be the One, l’ha invece portata in casa del pubblico di massa. Entra così per la prima volta nella top ten in svariati Stati d’Europa. Ha tanto da raccontare Dua Lipa attraverso le sue canzoni. Ne sforna una dietro l’altra e si scava un angolo tutto per sé nella Billboard Hot 100 con Blow Your Mind (Mwah). Il 2016 è il suo anno, come dimostra No Lie, singolo in collaborazione con Sean Paul. Una canzone ascoltata ovunque, con un’enorme eco anche in Italia.

Il primo disco viene pubblicato nel 2017 e si intitola Dua Lipa. Per la prima volta ottiene la vetta della classifica nel Regno Unito con il singolo New Rules. Un successo inarrestabile. Si ha subito la sensazione che sia nata una superstar, coma dimostrano le 5 candidature ai Brit Award. È la prima donna a riuscirci. Ne porta a casa due, come Miglior artista emergente e Miglior artista britannica femminile. Il successo prosegue e il 2019 è l’anno dei Grammy, come detto. L’anno dopo arriva al Festival di Sanremo, ormai forte del suo trionfo internazionale. Non teme la pandemia, anzi. I brani di Dua Lipa non stancano e danno sollievo a milioni in quarantena, animando serate e feste in videoconferenza.

Dua Lipa fidanzato

Cosa sappiamo della vita privata di Dua Lipa? La giovane cantante ha accumulato esperienze in termini di gestione della propria immagine pubblica, il che l’ha spinta a condividere sempre meno del suo privato. Sappiamo che è stata fidanzata per diverso tempo con il fotomodello Isaac Crew. Dopo l’addio, pare abbia avuto un flirt con il dj Calvin Harris. Nessuna conferma però in tal senso da nessuno dei due. Di lei si continua a scrivere molto. Spesso si tratta però di puro gossip privo di fondamenta. Girava voce, ad esempio, avesse trascorso la notte con Marcos Asensio dopo la finale di Champions League del 2018. Oggi Dua Lipa ha un fidanzato. Nel 2021 si è definitivamente lasciata con Anwar Hadid, fratello minore delle modelle Gigi e Bella Hadid. Oggi pare sia felice al fianco di Arón Piper, noto attore divenuto famoso grazie alla serie TV Elite, dove interpreta il ruolo di Ander Munoz.