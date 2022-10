“Venduto” Salmo risponde alle critiche per Viola con Fedez

Salmo viene attaccato per il singolo Viola insieme a Fedez: la risposta alle critiche del rapper sardo

Per la prima volta insieme, Fedez e Salmo sono pronti a prendersi la scena con il singolo Viola, uscito il 14 ottobre. Un brano inedito, accolto con stupore da gran parte del pubblico. I due artisti non hanno mai collaborato insieme, anzi negli anni sono stati protagonisti di diversi scontri e dissing. I due rapper si sono pizzicati a più riprese, per ultima la discussione lo scorso anno per il concerto che il cantante sardo ha organizzato, senza autorizzazione, a Olbia nel pieno delle restrizioni anti covid. Dopo anni e anni di liti, però, è arrivata la pace, col cantante di Bimbi per strada che è intervenuto come ospite al mega concerto di Salmo del 6 luglio 2022 allo stadio San Siro di Milano.

Da quel momento in poi, dunque, pace fatta tra i due artisti. Messe alle spalle le critiche durante gli anni, tutti i confronti, le liti anche piuttosto accese. I due cantanti hanno messo da parte tutte le loro divergenze e hanno trovato la via della riconciliazione, sancendo ora la loro pace con Viola, singolo pronto a dominare le rotazioni radiofoniche e le classifiche di ascolti nelle prossime settimane.

Salmo accusato: risponde così

Dopo l’annuncio del singolo, l’attenzione ovviamente è salita moltissimo e tutti hanno cominciato a parlare della canzone. Molti fan hanno espresso la propria gioia per questa inedita collaborazione, ma altri non hanno affatto gradito la notizia. Sui social, infatti, diversi ascoltatori hanno attaccato Salmo, dandogli del “venduto” per aver realizzato questa collaborazione con Fedez. Critiche che non sono passate inosservate agli occhi del rapper sardo, che ha risposto in prima persona a un commento, in maniera molto ironica. Salmo ha infatti scritto che ormai gli ascoltatori spendono appena 9 euro al mese per sentire musica illimitata su Spotify e spesso nemmeno pagano nulla, scaricando in maniera illegale il servizio. A ciò, quindi, ha aggiunto che se davvero lo considerano un venduto quei “morti di fame” che lo hanno accusato dovrebbero dargli soldi per ascoltare musica, che ormai è fruibile gratuitamente.

Insomma, non le manda a dire Salmo, che difende a spada tratta la sua collaborazione con Fedez. Sicuramente, Viola è un singolo molto atteso e calamiterà l’attenzione nelle prossime settimane: la curiosità per ascoltare la canzone è moltissima, la prima volta di Salmo e Fedez sta ormai diventando realtà.