Tale e Quale Show 2022 imitazioni stasera 14 ottobre

Le anticipazioni di Tale e Quale Show 2022 svelano le imitazioni del 14 ottobre per la terza puntata del programma di Carlo Conti.

Venerdì 14 ottobre va in onda la terza puntata di Tale e Quale Show 2022 con Carlo Conti. Appuntamento in prima serata su Rai 1 dalle ore 21.25. Il successo del programma continua a essere stabile, anno dopo anno. Nella seconda puntata è stato raggiunto, ad esempio, lo share del 22.6%, tenendo incollati agli schermi ben 3.604.000 spettatori in tutta Italia.

Si è imposto per la seconda volta Antonino Spadaccino, vincitore annunciato per molto di questa nuova edizione del programma. La sua imitazione di Tom Walker ha esalato tutti, in particolare Cristiano Malgioglio, che ha anche pensato di far inviare il filmato al diretto interessato. Guida la classifica generale, che vi riportiamo di seguito:

Antonino Spadaccino – 66 punti

Andrea Dianetti –58 punti

Claudio Lauretta – 52 punti

Elena Ballerini – 51 punti

Gilles Rocca – 50 punti

Alessandra Mussolini – 48 punti

Samira Lui – 45

Rosalinda Cannavò – 42 punti

Valentina Persia – 39

Valeria Marini – 33

Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli – 20

In diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, Carlo Conti conduce in diretta la terza puntata di Tale e Quale Show, che vede sul palco le copie di numerosi artisti internazionali, a partire da Dua Lipa. Una sfida a dir poco delicata per Rosalinda Cannavò che, oltre al look, dovrà tentare di avvicinarsi alla popstar soprattutto per ritmo e voce. Riuscire a seguire il suo flow è tutt’altro che semplice. Difficile pensare possa essere questa la puntata in cui tentare di risalire la china in classifica.

Situazione migliore per Claudio Lauretta, chiamato a frontarsi con un mito come Zuccheto. In questo caso è tutta questione di stile. Dovrà crederci tanto. Il secondo in classifica Andrea Dianetti si trasformerà in Claudio Baglioni. Una prova delicata, considerando le note che è in grado di raggiungere in deterinati brani. Il favorito è sempre Antonio Spadaccino, che proverà a emozionare tutti con un brano di Fausto Leali. La potenza vocale c’è tutta e ci si aspetta un ottimo risultato.

Difficile pensare come Valeria Marini possa invertire la rotta e divenire una convincente Patty Pravo. Senza dubbio, però, ci sarà da ridere, soprattutto grazie alle reazioni di Malgioglio. La coppia più esilarante del programma, Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, resteranno a tema comico con Stanlio e Ollio. Il compito più scomodo va però a Elena Ballerini. Imitare Celine Dion è infatti quasi impossibile, un po’ come per Valentina Persria trasformarsi in Clementino. Potrebbe invece sorprendere Alessandra Mussolini. Divenire una buona Lady Gaga potrebbe riuscirle alquanto. A completare il gruppo sono infine Samira Lui e Gilles Rocca, alle prese con le imitazioni di Gaia e Dargen D’Amico. Tutt’altro che impossibili.