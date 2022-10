Tale e Quale Show Mario Giordano chi è l’imitatore in giuria

Mario Giordano nella giuria di Tale e Quale Show per la terza puntata del 14 ottobre 2022. Chi è l’imitatore?

Il quarto giudice della terza puntata di Tale e Quale Show 2022 è Mario Giordano. La giuria di Tale e Quale Show 2022 non è totalmente fissa. Tre gli elementi immutabili, ovvero Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Loretta Goggi. Diversi tra loro e per questo efficaci al massimo nel dare pareri sulle esibizioni. In ogni puntata del programma di Carlo Conti, però, c’è spazio per un elemento imprevedibile. Un giudice non fisso, che cambia di volta in volta, travestito da personaggio pubblico. Da Jovanotti a Serena Bortone, fino ad arrivare a Mario Giordano in questa terza puntata di Tale e Quale Show del 14 ottobre.

Il famoso giornalista Mediaset è al bancone dei giudici, pronto a dire la sua a partire dalle ore 21.25 su Rai 1. Chi si nasconde dietro la maschera? Chi è che lo imita nell’aspetto e soprattutto nella voce? Si tratta di Ubaldo Pantani. Il suo viso è ormai famosissimo, avendo imitato numerosi personaggi nel corso della sua carriera. Nato a Cecina il 31 marzo 1971, Ubaldo Pantani ha 49 anni. Si è laureato in Scienze Politiche a Pisa, per poi seguire tutt’altra strada. Si è avvicinato al teatro, entrando nella compagnia di Giorgio Albertazzi. Ha poi esordito in televisione nel 1997 con Gianni Boncompagni. Il successo è poi giunto nel 2004 con Mai dire. Ha potuto dar sfogo a tutto il suo talento, proponendo una miriade di personaggi, da Buffon a Lapo Elkann, fino a Stefano Bettarini.

Ubaldo Pantani è stato fidanzato con un’altra grande comica e imitatrice, Virginia Raffaele. I due sono stato l’uno al fianco dell’altra per cinque anni. In seguito all’addio hanno preferito non rilasciare dichiarazioni. Attualmente non abbiamo informazioni sulla sua vita privata. Sappiamo però che è diventato padre di una figlia, frutto di una relazione passata. Mario Giordano è uno dei suoi cavalli di battaglia, insieme con Massio Giletti, Luciano Spalletti e Matteo Salvini. La sua presenza garantisce enormi risate, magari spalla a spalla con altri due comici di professione come Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli. Non è la prima volta che Ubaldo Pantani partecipa a Tale e Quale Show. Già nelle precedenti edizioni era stato coinvolto per completare la giuria che si occupa di assegnare i voti ai concorrenti che si cimentano con l’interpretazione di artisti nazionali e internazionali.

Proprio nella terza puntata della scorsa edizione aveva portato in giuria il suo Mario Giordano, mentre nel 2020 Ubaldo Pantani aveva partecipato a Tale e Quale Show come quarto giurato senza indossare i panni di un altro personaggio. Una splendida serata che lo stesso comico ha ricordato sui suoi social con un video che riassumeva l’intera serata. Ubaldo Pantani aveva scritto di essersi divertito tantissimo con Carlo Conti e i giudici Giorgio Panariello, Vincenzo Salemme e Loretta Goggi, una prima volta a giudicare interpretazioni che lo aveva entusiasmato.