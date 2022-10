Ballando con le stelle Anastasia Kuzmina chi è la ballerina di Lorenzo Biagiarelli

Anastasia Kuzmina è la ballerina ucraina di Ballando con le Stelle in coppia con Lorenzo Biagiarelli fidanzato di Selvaggia Lucarelli

Ormai non può esserci Ballando con le stelle senza Anastasia Kuzmina, 29 anni, storica ballerina del cast del programma condotto da Milly Carlucci. Quest’anno la maestra di origini ucraine, che abbiamo già visto in un accorato appello contro la guerra a Il Cantante Mascherato, è in coppia con Lorenzo Biagiarelli fidanzato di Selvaggia Lucarelli ma anche e soprattutto chef e volto di Raiuno. Nata il 21 marzo 1993 a Kiev, Anastasia Kuzmina ha trascorso l’infanzia coltivando il sogno di diventare una ballerina famosa in tutto il mondo. La sua vita cambia radicalmente quando i genitori decidono di trasferirsi in Italia. Si ritrova così a Bologna, dove inizia a frequentare numerosi corsi di danza. Il talento non le manca e a sedici anni Anastasia Kuzmina riesce a prendere parte ai campionati italiani di danza, gareggiando nella categoria under 16-18. È il suo grande momento. Stupisce tutti con le proprie abilità e si ritrova sul podio. Il suo percorso è però soltanto agli inizi. L’anno dopo arricchisce la propria bacheca con la Supercoppa di danze latine. Questo è soltanto uno dei tanti titoli che può vantare.

Milly Carlucci l’ha notata molto tempo fa, decidendo di inserirla nel gruppo dei maestri di Ballando con le Stelle nell’ormai lontano 2012. Al tempo Anastasia Kuzmina aveva appena 19 anni. Vittoria all’esordio, affiancata dall’attore Andres Gil. Le si sono così aperte le porte della televisione. Ne ha approfittato in pieno, partecipando a Ballando con Te, così come a Pechino Express. Ottiene in seguito la chance di un programma televisivo tutto suo, dal titolo Anastasia Love Dance. Il format prevedeva consigli utili per giovani desiderosi di approcciarsi al mondo del ballo. A 21 anni, nel 2014, Anastasia Kuzmina ha fatto il suo debutto a teatro, tornando poi a Ballando con le Stelle. Percorso breve stavolta, in coppia con Tony Colombo. Il gradino più alto del podio lo raggiunge l’anno dopo con Giuseppe Guercia. Milly Carlucci punta molto su di lei, tanto da affidarle il ruolo di inviata speciale per Ballando on the road. La sua carriera è decisamente esplosa e nel 2019 la ballerina oggi in coppia con Lorenzo Biagiarelli è alla conduzione di Happy Dance, programma su Rai Gulp dedicato alla danza, affiancata da Lorenzo Branchetti.

Anastasia Kuzmina vita privata

Il suo è un percorso professionale eccellente ma cosa sappiamo della vita privata di Anastasia Kuzmina? Non è mancata una vena romantica a Ballando con le Stelle per lei. Nel 2017 ha infatti avuto modo di conoscere il judoka Fabio Basile, con il quale ha fatto prima coppia in pista e poi nella vita reale. Gli impegni lavorativi hanno però logorato questa storia agli albori. Sono purtroppo durati pochi mesi insieme. Nel 2018 è stata la volta del surfista Francisco Porcella ma anche in questo caso la relazione è durata poco con Anastasia Kuzmina che ha parlato anche di un tradimento. Attualmente la giovane ballerina è single, come dimostrano i suoi post social Instagram. Non solo sorrisi e soddisfazioni personali, però. Anastasia Kuzmina ha raccontato il dramma della guerra in Ucraina. Il conflitto le ha portato via persone care, costringendo sua nonna a lasciare il Paese dopo gli attacchi della Russia. L’anziana è stata condotta a 8 km dal confine con l’Italia. Tratto che ha percorso da sola, in qualche modo. Suo nonno è invece rimasto in Ucraina per combattere. Un dramma profondo, che scava dentro al punto da farle pensare di rinunciare all’insegnamento. È riuscita però a farsi forza e ripartire, sperando ovviamente che il proprio Paese possa a breve tornare libero.