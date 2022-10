Ballando con le stelle Angelo Madonia chi è ballerino di Ema Stokholma

Angelo Madonia torna a Ballando con le stelle in coppia con Ema Stokholma dopo il secondo posto del 2006 accanto a Pamela Camassa

Angelo Madonia è uno dei ballerini professionisti di Ballando con le Stelle. Nel programma di Milly Carlucci fa coppia con Ema Stokholma, ben nota conduttrice televisiva e radiofonica, oltre che scrittrice. Il talento siculo è di ritorno nello show Rai dopo aver partecipato nel 2006 in coppia con Pamela Camassa. Quell’edizione fu vinta da Fiona May e Raimondo Todaro. Angelo Madonia vanta una grande esperienza, che lo ha portato ad affermarsi anche come coreografo. Nato a Palermo il 27 luglio 1984, ha 38 anni. Balla da più di 20, avendo iniziato questa carriera quando ne aveva appena 6 anni. In un’intervista ha infatti dichiarato di aver cominciato con la danza classica, una passione che lo spinse a lasciare le arti marziali. A 11 anni è entrato nei Piccoli Danzatori del Teatro Massimo ed ha gareggiato fino al 2015 conquistando anche il titolo di vicecampione del mondo. Angelo Madonia non ha però messo da parte gli studi scolastici e si è diplomato all’Istituto Tecnico per Geometri. Il maestro di Ema Stokholma si è impegnato duramente durante la sua carriera e ha fatto fruttare l’enorme talento che ha innato, fino ad arrivare a ballare nel Teatro Massimo di Palermo. Non solo, si è esibito nei teatri più importanti del mondo, prendendo parte a competizioni italiane e internazionali. Un profilo di tutto rispetto, quello scelto da Milly Carlucci, impostosi in Inghilterra, Russia e Cina. La sua carriera si consolida come direttore tecnico dell’Italian Dance Studio ed è stato anche giudice internazionale per la World Dance Sport Federation per ben tre anni.

Per gli appassionati di Ballando con le Stelle, il nome di Angelo Madonia non è nuovo nemmeno per le ballerine per una notte. Il maestro infatti si è esibito lo scorso anno in coppia con Rosanna Banfi, Claudia Gerini e Sandra Milo, anticipando in qualche modo il suo grande ritorno in trasmissione. Non abbiamo molte informazioni relative alla sua vita privata. Sappiamo che è papà e che le sue passioni sono anche musica e moda. In particolare ha anche sfilato per diversi marchi e si diletta nel suonare la batteria. Sui social non è raro vedere foto delle sue figlie: Alessandra e Matilde rispettivamente di 9 e 4 anni. Entrambe già ballano per la gioia del papà. Angelo Madonia è molto legato alla famiglia, in particolare alle due sorelle, perché lo ha sempre sostenuto fin dai primi passi nel mondo della danza.