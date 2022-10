Ballando con le stelle Luisella Costamagna perché balla con il tutore

A Ballando con le stelle 2022 un brutto infortunio per Luisella Costamagna che è stata costretta nella puntata di sabato 15 ottobre a ballare con il tutore. Cosa è successo

L’annuncio di quello che è successo a Luisella Costamagna è arrivato nella puntata di sabato 15 ottobre. La giornalsita a Ballando con le stelle è costretta, fino a quando guarirà, a ballare con un grosso tutore che le blocca la gamba fino all’altezza del ginocchio. Il motivo di questa decisione presa di concerto con Milly Carlucci e gli autori del programma è presto detto, nella giornata di giovedì Luisella Costamagna ha avuto un infortunio proprio al ginocchio, è stata sottoposta a tutti gli esami diagnostici del caso da un pool di medici ortopedici e dopo due giorni a riposo è stata presa questa decisione. Gli esami hanno evidenziato una microfrattura ossea come annunciato dalla stessa Costamagna prima della sua esibizione. Serata amara anche per il ballerino che danza in coppia con lei, parliamo di Pasquale La Rocca alla sua prima esperienza a Ballando con le stelle che è pronto a dimostrare di poter dire la sua in un cast ricco di veterani dello show. Un brutto colpo per il percorso dell’ex volto di Agorà nel programma del sabato sera di Raiuno anche perché già dalla prima esibizione risulta tra le più quotate ad arrivare in finale. La giuria tutta, compresa Selvaggia Lucarelli, è rimasta fortemente colpita dal suo tango ipotizzando che lei potesse essere la vera antagonista di Gabriel Garko e grande rivelazione di questa edizione. Nessuno esclude che il ballo di Luisella Costamagna con un tutore a causa di un infortunio possa comunque essere tecnicamente impeccabile.

Sarebbe stato bello poter vedere la conduttrice tv cimentarsi in un ballo latino americano più ritmato rispetto al tango come la salsa o il mambo che spesso rivelano, stando alle parole di Carolyn Smith, le vere potenzialità di un concorrente dello show ispirato a Dancing with Stars. C’è da aspettare dunque per vedere Luisella Costamagna ballare al 100% delle sue forze a causa dell’infortunio al ginocchio. Ci penserà sicuramente il maestro Pasquale La Rocca a saper come compensare con le sue coreografie il problema fisico della ex conduttrice di Agorà. Non è affatto la prima volta che a Ballando con le stelle un infortunio blocca il percorso di un concorrente. Basti pensare che lo scorso anno ad avere un lieve infortunio alla gamba fu proprio la vincitrice Arisa che nonostante il fastidio riuscì a non saltare la puntata all’epoca del 30 ottobre quando danzava in coppia con Vito Coppola. Un episodio ben più grave si registrò invece l’anno scorso a causa di un infortunio di una ballerina professionista. Stiamo parlando del pesante problema alla gamba che ebbe Oxsana Lebedew, infortunio che costrinse Albano Carrisi al ritiro da concorrente di quell’edizione di Ballando con le Stelle.