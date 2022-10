Ballando con le Stelle Pasquale La Rocca chi è il ballerino di Luisella Costamagna

Pasquale La Rocca è uno dei maestri di Ballando con le Stelle 2022, in gara con Luisella Costamagna. Scopriamo chi è.

Pasquale La Rocca è il maestro di Luisella Costamagna in Ballando con le Stelle 2022. Si tratta di un nuovo ballerino che entra a far parte del cast del programma del sabato sera condotto da Milly Carlucci.Pasquale La Rocca, 33 anni, è nato a Napoli il 24 giugno 1989. Un esperto ballerino e coreografo che vanta una ricca carriera, con numerosi traguardi raggiunti. Oggi può vantare una notorietà maggiore nei confronti del grande pubblico, grazie alla sua presenza televisiva. Il suo percorso artistico ha avuto inizio nel 2003, quando gareggiava ancora a livello amatoriale. Il ballerino di Luisella Costamagna si è poi aggiudicato il terzo posto ai Campionati Nazionali di Danza, ballando al fianco di Concetta Picascia. Si è poi imposto al TeamMatch e al MasterDanzOpen, in coppia stavolta con Vincenza Napolitano. Altra partner di Pasquale La Rocca è stata poi Marika Fondi, vincitrice con lui ancora al TeamMatch e alla Supercoppa del 2008. Prima dell’esordio a livello professionale, ha vinto il Trofeo Amateurr Latin al Clapson Dodd Competition Day nel 2012, stavolta con Kristina Pfeiffer. In questa fase si è trasferito negli Stati Uniti d’America, esibendosi a Broadway.

Ballando con le stelle Pasquale La Rocca vita privata

Pasquale La Rocca è un ex campione di liscio e latin a livello italiano. A Broadway, il ballerino di Luisella Costamagna si è unito alla produzione di Burn The Floor. La tournée l’ha portato in giro per il mondo fino al 2018. In seguito si è aggiunto al corpo di ballo di Strictly Come Dancing (format originale di Ballando con le Stelle) ed è colui che ha vinto più edizioni diverse della trasmissione conquistando il primo posto sia in Belgio che in Irlanda. Dopo aver viaggiato in giro per il mondo negli ultimi 15 anni, torna a casa come annunciato sui social. Gli appassionati del ballo lo conoscono da tempo, considerando come su Instagram vanti già 282mila follower. Grande amico di Vito Coppola, non si hanno molte notizie sulla vita privata di Pasquale La Rocca. I post che pubblica sui social non lasciano trapelare grandi informazioni in merito. Su Instagram infatti tiene un profilo molto professionale. Si evince un ottimo rapporto con sua sorella, ma non sappiamo se sia single o fidanzato. Potremmo apprendere qualcosa in più durante la partecipazione a Ballando con le Stelle. Piccola curiosità: detiene il record della distanza più lontana ballata da una coppia con Dianne Buswell pari a 12,60 km.