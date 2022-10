Chi ha vinto Tale e Quale Show 2022 vincitore terza puntata classifica: non vince Antonino

Qual è la classifica dopo la terza puntata di Tale e Quale Show del 14 ottobre? Ecco chi ha vinto e tutte le esibizioni della serata.

Come al solito non mancano mai le risate durante la diretta di Tale e Quale Show. Al fianco dei giudici c’è Ubaldo Pantani, che si è trasformato in Mario Giordano, gridando dall’inizio alla fine della puntata, correndo un po’ ovunque e seminando il panico tra i cameraman.

Antonino si è imposto nelle prime due puntate, vincendo a mani basse. I giudici lo adorano. È davvero lui il vincitore annunciato di questa edizione del celebre programma di Carlo Conti? Il conduttore ha annunciato le prossime esibizioni della quarta puntata e la sfida richiesta al primatista è alquanto complessa. Ecco cosa ci attende nella puntata del 21 ottobre:

Gilles Rocca: Jon Bon Jovi

Andrea Dianetta: Achille Lauro

Rosalinda Cannavò: Francesca Michielin

Paolantoni e Cirilli: Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini

Antonino: Rod Stewart

Valeria marini: Shakira

Samira Lui: Jennifer Lopez

Claudio Lauretta: Renato Zero

Valentina Persia: Gabriella Ferri

Elena Ballerini: Arisa

Tale e Quale Show: esibizioni e classifica 14 ottobre

Gilles Rocca si dimostra all’altezza delle aspettative del pubblico. Ottimo il suo Dargen D’Amico, cantando il brano di Sanremo Dove si balla. Gli occhiali aiutano ma lui ci mette tanto del suo a livello interpretativo. Loretta Goggi apprezza molto, così come Panariello. Malgioglio nota dei difetti ma apprezza la nota di freschezza.

Altro ottimo interprete è Andrea Dianetti, chiamato a proporre Claudio Baglioni, dopo Gianni Morandi di settimana scorsa. Standing ovation del pubblico, a sottolineare un gran lavoro svolto. Si esalta il suo vibrato ma Malgioglio è totalmente contrario rispetto ai colleghi. Fischi dal pubblico.

Una delle prove più dure di serata spetta a Rosalinda Cannavò, che deve imitare Dua Lipa con Don’t Start Now. Prevedibili gli attacchi da un Cristiano variopinto in giuria. Dice come non abbia visto neanche mezza Lipa.

Il momento più atteso è sempre quello di Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli. Si scatenano interpretando Stanlio e Ollio, cantando Guardo gli asini che volano nel ciel. Critica positiva, per una volta, anche da Malgioglio, che si prepara allo scontro con Alessandra Mussolini, chiamata a interpretare Lady Gaga con Bad Romance. La polemica è servita: “Sembra ti sia rimasta la peperonata sullo stomaco”.

Non facile neanche la sfida di Antonino, che ha la voce ma deve provare a imitarne una molto particolare. Quella di Fausto Leali. Il look non convince ma buona la sua prova. Viene poi mandato un video di Tom Walker che lo saluta e gli fa i complimenti.

Cosa aspettarsi da Valeria Marini in versione Patty Pravo? Poco o nulla. Malgioglio si misura la pressione in diretta, dicendo come sia stata un’agonia. Dopo le polemiche passate sulla blackface, Conti ha voluto che Samira Lui si misurasse con Gaia, cantando Chega. Non la miglior prova possibile, con il conduttore che ne approfitta per rispondere a quelle critiche del passato.

Convince Claudio Lauretta come Zucchero, anche se sottolineano come a tratti sembrasse avere la voce di Beppe Grillo. Valentina Persia si trasforma in uomo, precisamente Clementino. Si dà al rap e riesce in un piccolo miracolo. Si termina con Elena Ballerini, che interpreta Celine Dion con All by myself. La voce tiene, uscendo fuori nota soltanto brevemente. Grande prova.

Ecco la classifica della terza puntata di Tale e Quale Show:

Paolantoni e Cirilli; Valentina Persia con 64 punti Elena Ballerini con 55 punti Gilles Rocca con 54 punti Antonino con 52 punti Andrea Dianetti con 51 punti Claudio Lauretta con 46 punti Alessandra Mussolini con 33 punti Rosalinda Cannavò e Samira Lui con 29 punti Valeria Marini con 27 punti