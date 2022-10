Sabrina Salerno marito che lavoro fa Enrico Monti imprenditore facoltoso

Enrico Monti 54 anni è il marito di Sabrina Salerno. Un uomo di successo nel suo lavoro di imprenditore e lontano dai riflettori del gossip

Il lavoro che fa il marito di Sabrina Salerno incuriosisce i fan della cantante che di generazione in generazione viene apprezzata per bellezza e talento. L’icona sexy degli anni ’90 è sposata da 30 anni con Enrico Monti, imprenditore 54enne. I due vivono a Mogliano Veneto, in provincia di Treviso dove è nato il figlio della coppia Luca Maria. Se è noto a tutti che l’ex concorrente di Ballando con le stelle continua a lavorare nel mondo dello spettacolo da quando è adolescente, del lavoro del marito si sa il giusto per un uomo che ama mantenere riserbo massimo sulla sua vita privata. Non si può però non sapere che Enrico Monti è un imprenditore nel settore sartoriale esponente di un’eccellenza tutta italiana. La sua azienda che porta il suo nome è una sartoria su misura principalmente di abiti e camicie avvalendosi della qualità dei tessuti che provengono dall’impresa di famiglia “Tessitura Monti” fondata da suo nonno Bruno. Inoltre nel 2014 la sua attività è stata riconosciuta tra le otto migliori italiane del settore. Un altra curiosità sul lavoro del marito di Sabrina Salerno è che si è specializzato per passione proprio nella produzione sartoriale di vestiti e camicie.

Per quanto sia un personaggio pubblico, Sabrina Salerno, 54 anni, tende a tutelare laddove possibile la propria vita privata. Ciò vuol dire anche non esporre eccessivamente suo marito sotto i riflettori del mondo dello spettacolo. Basti pensare che la prima intervista di coppia risale allo scorso agosto 2022, dopo 30 anni di matrimonio. Il loro faccia a faccia con il Corriere della Sera ci ha permesso di conoscere meglio Enrico Monti, 54 anni come sua moglie. Il noto imprenditore non ha parlato molto di sé e del suo lavoro soffermandosi sulla storia d’amore che lo lega alla voce di Boys Boys Boys, rivelando che quando l’ha conosciuta era impegnato nell’attività di discografico.