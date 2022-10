Anticipazioni Amici 16 ottobre 2022: il destino di Wax e Claudia

Anticipazioni Amici 16 ottobre 2022 tutto ciò che vedremo nella quinta puntata del daytime del talent show di Maria De Filippi

Prosegue questa stagione di Amici, pronto a tornare domenica 16 ottobre con la consueta puntata del daytime. Come ben sappiamo, le puntate sono registrate e quindi è possibile sapere in anticipo cosa accadrà nella puntata. Ovviamente il contenuto che segue contiene SPOILER, quindi se volete evitarli non andate avanti nella lettura. Ormai stiamo familiarizzando con i nuovi alunni della scuola e nella puntata di oggi ne vedremo alcuni maggiormente sotto la lente d’ingrandimento. Tra questi c’è la ballerina di Raimondo Todaro Asia, la quale vive un momento delicato ed è seriamente a rischio eliminazione. Il maestro nutre molti dubbi su di lei e tiene preallertata Claudia, già entrata in casetta e pronta a subentrare. Sebbene i grandi dubbi su Asia persistano, c’è un modo con cui sia Asia che Claudia potrebbero rimanere entrambi all’interno della scuola.

Assisteremo, infatti, alla sfida tra le due, che sarà vinta da Claudia, ma Asia riuscirà momentaneamente a salvare il banco perché verrà aperto un televoto domenica, durante la messa in onda, con i telespettatori che dovranno decidere se la ballerina potrà rimanere nella scuola, come alunna di altri maestri inediti, o se dovrà lasciare il programma. In caso dovesse rimanere, Asia verrebbe affidata alle cure dei professionisti Elena D’Amario e Francesco Porcelluzzi, i quali, quindi, si troverebbero a rivestire l’inedito ruolo di maestri. Tutto, in questo senso, dipenderà dal televoto, che potrà aggiudicare l’inedito banco del pubblico.

Anticipazioni Amici 16 ottobre 22: gli ospiti

Diversi saranno anche gli ospiti che si alterneranno nella puntata di oggi 16 ottobre. Tra questi c’è Tananai, che reduce dal grande successo de La dolce vita con Fedez e Mara Sattei ha da poco pubblicato il suo nuovo singolo, Abissale, che l’artista milanese porterà proprio nello studio di Canale 5. Spazio poi ad altri due grandi ospiti d’eccezione, che avranno il compito di giudicare le cover degli alunni. La prima sarà Loredana Bertè, chiamata a dire la sua sulla gara delle cover vinta da Aaron e che ha visto posizionarsi all’ultimo posto Piccolo G e Wax, rimasto davvero deluso per questo ultimo posto. L’altro ospite sarà Michele Bravi, che dovrà giudicare Tommy Dali e decidere se riconsegnargli la maglia. Il cantante vince la sfida interpretando una sua versione inedita di Let her go e cantando poi il suo singolo. Tommy ha dovuto anche esibirsi in Il diario degli errori, canzone proprio di Michele Bravi, il quale si complimenta con l’allievo di Rudy Zerbi e gli riconsegna la maglia. Infine, nella gara degli inediti vince NDG, con Merk del duo Merk & Kremont come giudice.

Infine spazio ai ballerini, chiamati a una delicata gara di improvvisazione volta a consegnare la possibilità di esibirsi con i ballerini della Parsons, compagnia in cui lavora Elena D’Amario, all’Olimpico. A vincere la gara è Samu, premiato proprio dalla stessa Elena. Nella gara di ballo, invece, giudicata da Jacopo Tussi, a vincere è Ramon, mentre all’ultimo posto si piazza Gianmarco.