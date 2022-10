Chi è stato eliminato a Ballando con le stelle 15 ottobre: chi è uscito

Primo eliminato a Ballando con le stelle 2022: seconda puntata ricca di polemiche con forte scontro tra giuria e Alberto Matano. Chi è uscito e la classifica

La seconda puntata di Ballando con le stelle 2022 in onda ieri sera 15 ottobre ha decretato il primo eliminato della diciassettesima edizione del programma condotto da Milly Carlucci. A contendersi l’ultimo posto sono stati Marta Flavi e Dario Cassini. Un sabato ricco di polemiche con tanti scontri tra i giurati che per la prima volta nella storia hanno deciso di ridurre il tesoretto da 50 a 30 infliggendo due zeri all’incolpevole Massimiliano Gallo. La scelta di Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto non è dovuta all’esibizione del ballerino per una notte ma per evitare che Alberto Matano potesse disperdere il suo tesoretto per concorrenti che secondo i due giurati non meriterebbero. Una decisione che ha indispettito lo stesso Matano e che ha alzato i toni con discussioni accese per ogni concorrente sceso in pista. Alla base delle polemiche la critica di Matano ai giurati che hanno deciso di dare zero a Marta Flavi, scelta ritenuta inopportuna e irrispettosa nei confronti della concorrente.

Ballando con le stelle cosa è successo nella seconda puntata

Il primo eliminato di Ballando con le stelle 2022 è arrivato nel ballottaggio tra Dario Cassini e Marta Flavi dopo una lunghissima puntata che ha visto spiccare le performance di Rosanna Banfi e Simone Casula, Ema Stokholma e Angelo Madonia impegnati in una sensualissima bachata e il confermatissimo Gabriel Garko in coppia con Giada Lini ancora una volta tra i migliori per la giuria con ben tre 10. Carolyn Smith ha elogiato in particolare l’attore paragonandolo ad un campione del mondo per determinati passi consigliando a Garko di tentare la strada dei musical. Alti i voti per Giampiero Mughini, premiato per l’omaggio all’Italia ma che ha creato poi un’aspra diatriba tra i giurati, in particolare Selvaggia Lucarelli che ha parlato di gara falsata per i due 10 di Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto. Grande prova per Luisella Costamagna che nonostante il tutore per una microfrattura ossea al ginocchio è riuscita, anche grazie al maestro Pasquale La Rocca, ad esibirsi con grande disinvoltura e efficacia. Alessandro Egger si conferma vero antagonista di Gabriel Garko confermandosi anche nella seconda puntata in coppia con Tove Villfor: 10 pieno anche in questo da parte di Carolyn Smith. Grande prestazione anche per Alex Di Giorgio in coppia con Moreno Porcu che hanno conquistato il 10 di Fabio Canino e Carolyn Smith.

La classifica provvisoria secondo i voti della giuria ha visto al primo posto Gabriel Garko e Giada Lini seguiti dalle coppie composte da Alex Di Giorgio – Moreno Porcu e Alessandro Egger e Tove Villfor. Quarto posto per Ema Stockolma, quinto per Luisella Costamagna. All’ultimo posto con 8 punti Dario Cassini, penalizzato anche dal malus di -10 mentre al penultimo posto Marta Flavi. Il tesoretto, eccezionalmente di 30 punti, va a Giampiero Mughini scelto da Alberto Matano e confermato da Rossella Erra che ha permesso al giornalista di salire al primo posto con 60 punti. Anche questa decisione ha scatenato le polemiche della giuria con Selvaggia Lucarelli particolarmente contraria a questa scelta. Dopo i voti social sono andati al ballottaggio per decretare il primo eliminato di Ballando con le Stelle 2022 le coppie composte da Marta Flavi e Simone Arena e da Dario Cassini e Lucrezia Lando. A perdere lo spareggio è Marta Flavi che ha ottenuto solo il 41% delle preferenze social contro il 59% di Marta Flavi. Nulla da fare per la conduttrice che non viene salvata nemmeno da Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira che avevano la possibilità di ripescare la coppia eliminata.