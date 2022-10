Amiche al Limite Meghan e Vanessa oggi: litigi e lutti FOTO

Come stanno Vanessa e Meghan oggi, protagonista di Amiche al Limite: la loro lotta contro il peso e il litigio che ha segnato la loro relazione

Per le migliori amiche Vanessa e Meghan , la loro lotta con il peso è stata una battaglia continua. Sin dalla loro prima apparizione in Amiche al Limite, hanno sicuramente fatto molta strada, in particolare Meghan. Nonostante sia riuscita a sottoporsi a un intervento chirurgico, Vanessa sta ancora lottando per ricucire il suo rapporto con il cibo. Visto che Meghan deve ancora stare al passo con i progressi dell’intervento, è fondamentale per lei continuare ad allenarsi. Lei motiva Vanessa a unirsi a lei, ma è sicuramente un passo davvero complicato da raggiungere.

Cresciuta povera, Vanessa ha avuto una vita difficile e spesso ha cercato conforto nel cibo. Dopo aver avuto i suoi due figli, l’ex Damien è tornato nella sua vita e ha ricoperto il ruolo di figura paterna per i ragazzi. La sua morte però ha portato ad un forte stato di depressione e l’ha fatta dipendere dal cibo. Una vita quella di Vanessa che con il tempo l’ha portata alle condizioni attuali. Recentemente ha perso suo padre e ha lottato per elaborare il lutto. Anche se vuole perdere peso, non riesce a smettere di mangiare cibo spazzatura. Mentre Meghan cercava di motivarla ad allenarsi, Vanessa ha iniziato ad innervosirsi per la sua incapacità di fare l’allenamento e si è scagliata contro la sua amica. Un litigio forte, inaspettato considerando il legame tra le protagonista di Amiche al Limite che ha sorpreso i fan e spiazzato chi era legato alle due donne soprattutto per l’amicizia che le unisce.

Amiche al Limite Vanessa e Meghan oggi

Vanessa è apparsa in Amiche al Limite insieme alla sua migliore amica, Meghan. Inizialmente era piuttosto scettica nei confronti del trattamento, ma la sua amica l’ha incoraggiata a cambiare strada. All’inizio del processo, Vanessa pesava 200 kg ed era determinata a raggiungere i parametri di riferimento per l’intervento. A causa però di alcune limitazioni finanziarie, Vanessa non poteva permettersi un’alimentazione adeguata alla dieta. Perciò è ricorsa al consumo di verdure in scatola accuratamente sciacquate. Vanessa ha anche preso sul serio la sua routine di esercizi e si è assicurata di seguirla quotidianamente. A causa della qualità del cibo però ha avuto difficoltà a perdere peso e alla fine dell’episodio aveva perso solo qualche chilo. Attualmente risiede ad Atlanta, in Georgia, e tiene regolarmente aggiornati i suoi fan sui social media. La sorpresa che ha emozionato tutti è stato vedere come Vanessa è riuscita a raggiungere i suoi obiettivi: a marzo 2022 ha festeggiato il raggiungimento del peso necessario per diventare una candidata alla chirurgia bariatrica. Nei mesi successivi ha dato vita ad un podcast per aggiornare i suoi fan e ogni mese continua ad informare i suoi fan. Il peso perso è evidente, non si conoscono i dettagli ma dalle foto su Instagram è in forma splendida.