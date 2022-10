Amiche al Limite: Meghan e Jon stanno ancora insieme? Il caso proposta

Protagoniste di Amiche al Limite, Meghan Crumpler e Vanessa Cross hanno incuriosito gli spettatori. In particolare dopo la trasmissione in tanti si chiedono se Meghan e il fidanzato Jon stanno ancora insieme

Le migliori amiche Meghan Crumpler e Vanessa Cross sono state le protagoniste di Amiche al Limite. Fin dalla prima apparizione in tv, la loro storia ha attirato l’attenzione del pubblico che si sono appassionati e hanno incoraggiato, anche sui social, le due donne. Insieme Meghan e Vanessa si sono presentate con un peso complessivo di oltre 400 kg, un caso davvero particolare per Charles Procter Jr. Nonostante le tante difficoltà Meghan è riuscita a perdere abbastanza peso per poter sostenere un intervento di chirurgia bariatrica e grazie a questo è riuscita a perdere tanti altri kg. Vanessa, sfortunatamente, non ha ottenuto il via libera per un intervento chirurgico dimagrante.

Oltre al loro tentativo di dimagrire, gli spettatori di Amiche al Limite si sono appassionati anche alla relazione di Meghan con il suo fidanzato, Jon. Durante la trasmissione la stessa amica di Vanessa ha raccontato della sua storia: “Ho incontrato Jon circa 10 anni fa giocando ai videogiochi online. Viveva in California”, ha detto Meghan spiegando che inizialmente aveva paura di rivelargli che aspetto avesse. Una notte mentre Meghan e Jon stavano parlando, accese accidentalmente la sua webcam. Ha ammesso di averla vista ed era felice che il suo peso non fosse un problema. “Amo Meghan”, ha detto Jon ai produttori. “Tutto quello che fa, è una persona meravigliosa. Ha un cuore così gentile e dolce”. Nel febbraio 2021, Jon ha fatto la proposta di matrimonio a Meghan e lei ha felicemente accettato. “Lei ha detto sì. Sono così entusiasta”, ha dichiarato Jon, “passerò il resto della mia vita con qualcuno che amo”.

Amiche al Limite: Meghan Jon e il matrimonio

Il fidanzato di Meghan di Amiche al Limite ha anche condiviso parole di sostegno e sentimenti di orgoglio per la sua donna dopo che ha ufficialmente rivelato i suoi progressi nella perdita di peso a familiari e amici. “Nell’ultimo anno ho visto Meghan cambiare”, ha detto Jon. “L’ho vista diventare più felice, gioiosa. Sta diventando molto produttiva nel prendersi cura di se stessa e delle altre persone. Sta semplicemente andando alla grande”. Dopo la proposta di matrimonio, in tanti attendevano di guardare le foto della loro cerimonia ma sui social in tanti sospettano che Meghan e Jon si siano lasciati. I post più recenti di Meghan su Instagram accanto a Jon risalivano a Capodanno 2021 e Capodanno 2022. Successivamente ha continuato a pubblicare foto di pasti sani, selfie con messaggi edificanti e video divertenti ma sempre senza Jon. Dettagli che hanno insospettito ulteriormente i fan di Meghan e di Amiche al Limite ma tutti i dubbi sono stati spazzati via solo a settembre 2022. A sorpresa dopo tanti mesi, Meghan ha pubblicato uno scatto di Jon per il suo compleanno. Nella foto si vede l’uomo sorridente davanti ad una torta e la didascalia sottolinea l’amore della donna per il suo fidanzato. Nonostante la proposta di matrimonio, non si hanno notizie sulle eventuali nozze. Meghan non ha pubblicato nessuna novità ed è quindi molto probabile che la cerimonia non sia ancora avvenuta ma la coppia resiste ed è sempre più felice. La speranza dei fan è che nella seconda stagione di Amiche al Limite (non ancora confermata dai produttori) si potrà vedere il matrimonio di Meghan e Jon.