Anticipazioni Gf Vip 17 ottobre: squalifiche, Giaele e Gin, sei ingressi

Anticipazioni del Grande Fratello Vip di stasera 17 ottobre: Pamela vs Eliana, Giaele contro Ginevra e il toto ingressi

Torna stasera un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 7. Nuovo giro, altra corsa e allora continuano le precoci eliminazioni che stanno segnando questa edizione. Abbiamo visto lasciare anticipatamente, per propria volontà, Marco Bellavia e Sara Manfuso, mentre è stata squalificata Ginevra Lamborghini. Ora, nuove eliminazioni potrebbero arrivare nella puntata di ieri sera. Sono diversi infatti i casi che la produzione sta passando al vaglio, riguardanti presunte bestemmie dei concorrenti della casa. Come sappiamo, le bestemmie vengono punite con l’immediata squalifica e quindi, qualora vengano accertate, i concorrenti colpevoli dovrebbero abbandonare immediatamente la casa.

Il gieffino maggiormente a rischio è Amaurys Perez, che nel finale della scorsa puntata è stato colto in sospetto di bestemmia, con i fan sui social che hanno diffuso il video che lo inchioda e lo stesso Signorini che, senza però fare riferimenti, proprio nel finale dello scorso episodio ha annunciato che sarebbero state fatte delle indagini per una presunta bestemmia. La produzione ora ha avuto sicuramente modo di indagare e stasera scopriremo il destino di Amaurys, che sembra davvero essere seriamente a rischio squalifica.

Oltre all’ex sportivo, ci sono anche altri due concorrenti a forte rischio, sempre per la stessa motivazione. Uno di questi è Luca Salatino, che avrebbe pronunciato l’imprecazione durante la serata per il compleanno di Wilma Gioch, incalzato dagli altri vipponi che lo stavano incalzando con domande continue riguardo i pasti. L’altro è invece Charlie, anche lui a rischio squalifica. Vediamo, dunque, quale sarà il destino dei tre gieffini, con Amaurys che rischia più di tutti anche perché giù una volta è stato graziato per una sospetta bestemmia.

Anticipazioni Gf Vip Giaele contro Ginevra Lamborghini

Nella scorsa puntata abbiamo visto Antonino incalzato sia da Ginevra, in studio visto che è eliminata, e Giaele. Le due ragazze si sono divertite a stuzzicare Antonino e si sono anche lanciate delle frecciatine. Questa sera in puntata, dunque, potrebbe esserci un confronto tra le due, tra cui la tensione potrebbe essere alta. Giaele, dentro la casa, si è divertita a stuzzicare Antonino sul suo presunto flirt con Ginevra, facendo battute sulla Lamborghini e sui fan che continuano a sostenere la ship gintonic, ma lascia intendere che è lei stessa a piacere ad Antonino, non Ginevra. Un atteggiamento che la sorella di Elettra sicuramente non avrà apprezzato e dopo le battutine di settimana scorsa, stasera potrebbe esserci un bel confronto.

Spazio poi ad Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, che si sono baciati davanti alle telecamere, ma la nota influencer Deianira Marzano su Instagram sta postando delle segnalazioni riguardanti il presunto fidanzato di Antonella, con cui la gieffina starebbe ancora insieme. La schermitrice, dunque, sarà chiamata a fare luce sui propri sentimenti.

Spazio, poi, anche a tanti altri temi. Si parlerà ancora di Pamela Prati e ovviamente del caso Mark Caltagirone. Alla showgirl verrà fatto vedere l’intervento di Eliana Michelazzo, la sua ex agente, a Verissimo. La donna infatti si è scagliata contro la gieffina, rea di averla denunciata per truffa, mentre lei ha raccontato di non aver fatto nulla di male. La Michelazzo ha, infatti, detto di essere stata anche lei vittima dell’inganno, perché credeva fermamente che Mark esistesse, tanto che si è anche messa a disposizione per organizzare il matrimonio. Lei ha raccontato di aver sempre difeso e sostenuto la Prati e non ha mai dubitato dell’esistenza di Mark, ritenendo di non dover indagare visto che si fidava di Pamela. Insomma, Eliana si è molto risentita per la denuncia di Pamela e vedremo come risponderà all’attacco la concorrente del GF Vip.

Infine, ci saranno delle possibili sorprese per vari inquilini della casa: a Nikita da parte del fidanzato, ad Antonella dal padre e a Carolina, a cui è stato promesso un regalo nell’ultima puntata, da parte del compagno. Momenti emozionanti in vista stasera 17 ottobre al GF Vip.

Anticipazioni Gf Vip sei nuovi ingressi

Per alcuni concorrenti che hanno abbandonato o lo faranno presto, volti nuovi sono pronti a entrare nella casa. Nello specifico, saranno sei, secondo le indiscrezioni, i nuovi ingressi nella casa, ma non si sa quando avverranno e come saranno distribuiti. Alfonso Signorini sta mantenendo il riserbo anche sui nomi in ballo, ma stando alle indiscrezioni che girano in rete, i nomi sul piatto sono quelli di: Teresa Langella, Helena Prestes, Dayane Mello, Umberto Smaila, Patrizia De Blanck e Max Bertolani. Vedremo se questi nomi saranno confermati ed eventualmente quando faranno il proprio ingresso.

Sotto la luce dei riflettori ci saranno anche le liti che stanno minando la quiete nella casa. Abbiamo parlato già dello scontro tra Luca e il resto del gruppo, un confronto che ha portato anche alla presunta bestemmia dell’ex tronista di Uomini e donne. Un’altra accesa lite c’è stata anche tra Cristina Quaranta e Nikita Pelizon riguardo la nuova disposizione dei posti letto. La prima voleva cambiare letto, ma la seconda no e allora si sono scontrate, con Nikita che ha tirato in mezzo Antonino, secondo lei artefice di questo spostamento. Vedremo, dunque, se ci sarà un confronto in studio a riguardo.

Anticipazioni Gf Vip chi è in nomination

Ovviamente ci sarà spazio per il solito televoto. In nomination ci sono tre concorrenti e, come ha specificato Alfonso Signorini nella scorsa puntata, il più votato dovrà decidere le sorti degli altri due. I vipponi in nomination sono Antoino, Giaele e Nikita e, stando ai sondaggi la preferita del pubblico è Nikita, che ha raccolto addirittura il 50% delle preferenze sul web. Dietro di lei si piazza Antonino, mentre Giaele finisce all’ultimo posto.

Nikita, dunque, secondo i sondaggi è la favorita per aggiudicarsi l’immunità. Possono comunque stare tranquilli Antonino e Giaele anche qualora il televoto rispettasse i sondaggi, perché non è prevista alcuna eliminazione per il meno votato, anche se scopriremo stasera poi in che modo il vincitore del sondaggio avrà il destino degli altri due nelle mani. Tante emozioni, dunque, come sempre al GF Vip 7, che torna con una nuova puntata stasera lunedì 17 ottobre.