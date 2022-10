Carolina Marconi rifatta? Com’era al GF FOTO

Carolina Marconi è rifatta? Com’era al Grande Fratello durante la sua prima partecipazione e la verità sull’operazione al seno.

Si è parlato molto di Carolina Marconi come bellezza rifatta, ma è vero? Di tutte le donne dello spettacolo si tende a dire che si siano rifatte. La tentazione della chirurgia estetica, o quantomeno delle punture di botulino, è molto forte se si fa parte di questo mondo. Occorre essere sempre al meglio e battere la concorrenza delle nuove arrivate. Carolina Marconi è oggi una concorrente del GF VIP e molti utenti hanno messo a paragone sul web delle foto della sua prima partecipazione al Grande Fratello, che le ha donato la fama. Vi è una differenza ed è evidente. Non si tratta però di ciò che potreste pensare.

Facciamo un salto indietro fino al 2014. Trascorsi 10 anni dal suo ingresso nella casa di Cinecittà, si è ritrovata a chiacchierare a cuore aperto con Top. Ha spiegato al settimanale la gioia d’essere riuscita a entrare nel mondo della moda con la sua linea personale, per poi guardare un po’ al suo corpo. Un fisico invidiato da molte ma non del tutto soddisfacente per lei. Al centro delle sue “critiche” vi erano i seni. Avrebbe volentieri fatto a meno di un petto così prosperoso. Un dono naturale, che nulla aveva a che fare con la chirurgia estetica, che appariva però fin troppo generoso in foto e in televisione.

Purtroppo per lei ha dovuto subire un’operazione al seno e non per propria scelta. È stata costretta a farlo dopo che le è stato diagnosticato un tumore. L’intervento di mastectomia è risultato obbligatorio. A ottobre 2021 ha trovato la forza di raccontare il proprio percorso, spiegando d’essere stata in sala operatoria per un totale di nove ore. Ne è uscita colma di cicatrici sul petto e, grazie all’intervento dell’equipe chirurgica del professor Masetti e la professoressa Salgarello (che ha ringraziato pubblicamente), con dei seni rifatti. Qualcosa di non scontato, che va sottolineato. Dopo l’asportazione mammaria, si è proceduto alla ricostruzione. È stato così evitato alla donna di dover fare i conti con l’ulteriore trauma di vedersi mutilata di una parte del corpo.

Ha sollevato la tenda sulla propria esperienza via Instagram, così da lanciare un messaggio di speranza a tante donne nella sua stessa condizione. L’operazione avvenuta ad aprile 2021 le ha salvato la vita e per questo ha scelto di far sentire la propria voce, incitando alla prevenzione. Oggi è una donna diversa, più consapevole e forte. Il suo fisico è diverso ma non per vezzo o carriera. Quelle cicatrici le porta fiera, perché sa d’essere una guerriera.