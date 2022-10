Chi è Angharad Wood moglie di Riccardo Scamarcio

Chi è Angharad Wood? Conosciamo meglio la madre della figlia di Riccardo Scamarcio. Dopo Benedetta Porcaroli, i due paiono tornati insieme.

La vita sentimentale di Riccardo Scamarcio è alquanto movimentata. Tre le donne che gli hanno fatto battere il cuore. La prima è stata Valeria Golino. I due sono stati insieme dal 2006 al 2018. La relazione più longeva del bell’attore, che sembrava aver ritrovato l’amore nel 2020 con Angharad Wood, madre di sua figlia. Una storia conclusa decisamente in fretta, dato il colpo di fulmine per Benedetta Porcaroli.

Le cose non sono andate come sperava con la giovane attrice, di circa 20 anni più giovane di lui. Voci di corridoio sostengono però ci sia un riavvicinamento tra Riccardo Scamarcio e Angharad Wood. Che i due pensino di riprovarci per il bene della bambina che hanno messo al mondo? Lei sarà davvero in grado di tornare a fidarsi dell’ex compagno, perdonandogli la “scappatella” durata diversi mesi?

Chi è Angharad Wood

Se sappiamo tutto di Riccardo Scamarcio, lo stesso non si può dire della madre di sua figlia, la piccola Emily. Come il nome lascia ben intendere, Angharad Wood non è italiana. Nata nel 1974, è più grande di lui di cinque anni.

Non una novità per l’attore, la cui differenza anagrafica con Valeria Golino superava i 10 anni. La Wood è nata in Inghilterra e per motivi di lavoro si divide tra Londra e l’Italia. È una nota manager di 48 anni, da tempo impegnata nella gestione della Tavistock Wood. Si tratta di un’agenzia che vanta al proprio interno principalmente attori e scrittori.

È stato proprio il lavoro a creare un terreno comune tra i due. Si sono incontrati per motivi professionali ma hanno deciso poi di rivedersi ancora e ancora per questioni strettamente personali. Un colpo di fulmine che li ha travolti. Nessuno può prevedere quando ci si ritroverà dinanzi a una persona che cambierà il corso della propria vita. È proprio quanto accaduto a Riccardo Scamarcio, che di colpo si è ritrovato a vivere il sogno di diventare padre.

La gravidanza non è stata invece una novità per Angharad Wood. La donna ha già una figlia, di cui non abbiamo informazioni perché, di fatto, la manager non è un personaggio pubblico. Tiene molto alla sua privacy e per questo le info a riguardo sono prevalentemente legate alla figura dell’attore italiano.

Se lei si tiene così lontano dai riflettori e dalla vita mondana, com’è spuntata fuori la loro storia? Nessun grande annuncio, bensì opera dei paparazzi. Sono stati fotografati più di una volta. Si sono infatti regalati delle gite romantiche in differenti regioni italiane. Era solo questione di tempo, dunque, prima che qualcuno li spedisse in copertina.

Una domanda che tutti i fan si pongono è: Angharad Wood è la moglie di Riccardo Scamarcio? La questione è dibattuta. I due hanno vissuto questa relazione in totale riserbo, senza rilasciare interviste e vendere sprazzi della propria intimità. Nell’ambiente si vocifera come si siano sposati in gran segreto. Non sarebbero di certo i primi VIP a farlo. Ad oggi non si hanno conferme o smentite in merito, anche se in alcuni scatti si mostra un anello “sospetto” all’anulare di lei.

Se è vero che non abbiamo grandi informazioni sull’ex di Scamarcio, possiamo dare uno sguardo all’agenzia Tavistock Wood. Questa propone sul sito ufficiale la lista completa dei propri assistiti. Nomi importanti che evidenziano come la Wood sia un “pesce grosso” nell’ambiente. Per citarne alcuni, troviamo Alicia Vikander, Charles Dance, Daniel Bruhl, Dominic West, Dustin Hoffman, Eva Green, Rebel Wilson e Rupert Everett. Tra gli italiani, oltre ovviamente all’ex Step di Tre metri sopra il cielo, anche Alessandra Mastronardi.

Riccardo Scamarcio e Angharad Wood di nuovo insieme

Benedetta Porcaroli ha di fatto annunciato la fine della storia con Riccardo Scamarcio. Pur preferendo non parlarne o comunque non scendere nei dettagli, l’attrice ha svelato come il momento fosse alquanto particolare e negativo. Le coppie si prendono e poi si lasciano. Con poche parole ha lanciato un messaggio più che mai chiaro. Di certo non avrebbe voluto ritrovarsi a fare da matrigna alla sua età, gestendo le responsabilità di una vita al fianco di un uomo da poco divenuto padre insieme con un’altra donna.

Dagospia riporta come l’attore non sia rimasto single molto a lungo. Archiviata, come se fosse una sbandata, la relazione con la giovane collega, sarebbe tornato da sua moglie Angharad Wood. Il set del film La Scuola Cattolica lo aveva allontanato dalla vita casalinga con lei e la figlia Emily. Invaghito della Porcaroli, si è lasciato tutto alle spalle, comprendendo solo ora l’errore commesso. Non si hanno conferme in merito, solo indiscrezioni. I due genitori hanno infatti vissuto la loro storia sempre con grande riserbo, facendo attenzione a quanto lasciassero trapelare sui giornali di gossip. Angharad Wood ha inoltre un’altra figlia, come detto, ed è chiamata a proteggere la privacy della sua famiglia.