Perché chi ha bestemmiato al Grande Fratello VIP non è squalificato

Perché Amaurys Perez non è stato squalificato? La presunta bestemmia ha portato a numerose segnalazioni al GF VIP ma non sono bastate

Amaurys Perez e Luca Salatino non hanno ricevuto la squalifica per bestemmia dal Grande Fratello Vip che dopo attente verifiche non ha ritenuto le loro espressioni blasfeme. Nonostante le presunte bestemmie documentate sui social con i video pubblicati da numerosi fan e contestate dagli utenti, la produzione del programma in onda ogni lunedì e giovedì su Canale 5 ha deciso di non punire i due concorrenti e dopo verifiche approfondite ha stabilito che non ci sono gli estremi per la squalifica. Le regole del Grande Fratello Vip sono sempre state chiare. Chi bestemmia viene automaticamente squalificato dal gioco. Abbiamo assistito nel corso degli anni a numerosi personaggi cacciati dalla casa di Cinecittà per questa caduta di stile, vi sono state anche molte polemiche in merito. Tra i concorrenti ad aver ricevuto la squalifica per bestemmia ci sono tra gli altri Salvo Veneziano, Denis Dosio e Stefano Bettarini.

Viene quindi naturale chiedersi perché mai Amaurys Perez sia ancora in gioco. Il video in cui pare bestemmiare ha fatto il giro del web e su Twitter i fan del programma si sono scatenati. Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, in onda giovedì 13 ottobre, Alfonso Signorini ha affrontato il tema senza timore. Sa bene quale sia il “sentiment” sui social, come ama dire con Giulia Salemi, e non poteva ignorare la vicenda. Il conduttore però spiegato come siano necessarie verifiche, così da essere certi oltre ogni ragionevole dubbio che di bestemmia si tratti. La risoluzione è stata così rinviata e il 17 ottobre, poco prima della diretta del reality Mediaset, l’account ufficiale del Gf Vip ha pubblicato la propria decisione. Non è stata pronunciata alcuna espressione contraria al regolamento e alla morale. Questo è l’esito delle verifiche. Amaurys Perez è ancora un concorrente all’interno della casa e non è prevista la sua squalifica così come per Luca Salatino di cui però la presunta bestemmia, va detto, è meno chiara.

Chi ha bestemmiato al Grande Fratello VIP

Come detto il caso bestemmia si è però ampliato. Infatti nel filmato diffuso online si vede Luca Salatino impegnato in cucina, circondato da alcuni concorrenti. Se la prima parola si sente benissimo, sulla seconda si autocensura, fermandosi a metà strada. Non è bestemmia per il Grande Fratello Vip anche se per il pubblico, come si può verificare dall’ondata di tweet sul tema con l’hashtag #gfvip, appare chiara l’intenzione blasfema dell’espressione. Non vi sarebbero le prove oltre ogni ragionevole dubbio, per usare le parole di Alfonso Signorini. Su Twitter però, dopo il post ufficiale del GF VIP, c’è chi ritiene si tratti di una manovra per non tirar fuori dal gioco due concorrenti molto amati. Il riferimento sarebbe soprattutto a Luca Salatino. Si può dire come le sue parole abbiano salvato Amaurys, evitando di fatto una doppia uscita in un’edizione che ha già visto eliminazioni e fughe fuori programma come quelle di Marco Bellavia, Sara Manfuso, Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci.