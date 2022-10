Quanto guadagnano i concorrenti del Grande Fratello Vip 2022

Quanto prendono i concorrenti del Grande Fratello VIP, le ipotesi che girano sui cachet a puntata per ogni personaggio che arriva a guadagnare cifre blu

Partecipare al Grande Fratello VIP è un lavoro e così come per tutti gli altri reality si percepisce un cachet. Il tempo trascorso lontano dal mondo, in reclusione totale, prevede l’impossibilità di guadagnare. Il programma, dunque, provvede a pagare settimanalmente una quota pattuita, ottenendo in cambio un servizio, ovvero l’intrattenimento del pubblico. Per quanto possa sembrare bizzarro, dunque, chi si mette in gioco ha accettato un’offerta lavorativa. Sarà di certo diversa dagli impieghi più convenzionali ma questa è la realtà.

GF VIP i concorrenti che guadagnano di più

Se è vero che Alfonso Signorini tratta tutti i concorrenti allo stesso modo, usando un identico metro di giudizio nel valutare le loro azioni e parole, non si può dire lo stesso relativamente al cachet. Quando si riceve l’offerta di entrare nella casa del GF VIP si firma un contratto. Prima di questo si passa attraverso una fase di contrattazione dello stipendio. È inevitabile che questo risulti più alto o più basso a seconda del grado di notorietà del personaggio. Per quanto un “semi sconosciuto” possa destare l’attenzione del pubblico e divenire il vero trascinatore dell’audience, sono i veri e propri VIP a far pubblicità allo show, soprattutto nelle sue prime fasi.

Un personaggio come Pamela Prati, che torna dopo il caso Mark Caltagirone, non può avere lo stesso stipendio settimanale di Ginevra Lamborghini o di Edoardo Donnamaria. Passiamo però alle cifre. Sia chiaro che Mediaset non ha diffuso informazioni ufficiali in merito. Qualcosa è però trapelato nel corso degli anni e si ha un’idea vaga dell’andamento economico nella casa di Cinecittà. Il minimo intascato è di 5mila euro a settimana per i concorrenti. Volendo fare un calcolo molto rapido e non precisissimo, tale cifra garantirebbe un introito considerevole di ben 140mila euro, nel caso in cui si riuscisse a restare dalla prima all’ultima puntata, a patto che si ripeta una durata record di sette mesi come nella precedente edizione.

Sappiamo come il programma abbia durata variabile e possa essere rinnovato strada facendo. Per il momento l’accordo vale per 100 giorni, ovvero poco più di tre mesi, per i quali si verrebbe pagati in toto 60mila euro circa. La cifra massima settimanale sarebbe invece di 15mila euro, il che cambia decisamente gli scenari di guadagno. Per sette mesi ci si avvicina a mezzo milione di euro. Per tre mesi invece si parlerebbe di 180mila euro.

Non si parla però soltanto di concorrenti, che hanno uno stipendio anche per presenziare in studio in ogni puntata dopo eliminazioni o squalifiche. Dando uno sguardo a Orietta Berti e Sonia Bruganelli, sappiamo che il cachet previsto per le due è di 12mila euro a puntata. La cantante lo ha ammesso candidamente. E Alfonso Signorini? Il mattatore del programma ha firmato un contratto da 30mila euro a puntata, pare. Ciò rende il GF un’esperienza milionaria per lui. Basta vedere il tutto sotto una certa lente. È come se il GF VIP fosse un programma senza sosta per un dato numero di mesi, con all’interno degli ospiti fissi.