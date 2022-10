Franco Gatti Ricchi e Poveri causa morte “covid risvegliò malattia”

Lutto nel mondo della musica: è morto Franco Gatti dei Ricchi e Poveri a 80 anni. Aveva una malattia come dichiarato in tv

Franco Gatti dei Ricchi e Poveri è morto oggi 18 ottobre all’età di 80 anni. A comunicarlo ufficialmente all’Ansa sono stati gli stessi Ricchi e Poveri e la sua famiglia. Lutto e dolore senza entrare nel dettaglio di come è morto lo storico membro del gruppo. Franco Gatti aveva lasciato il mondo della musica nel 2016 per ritrovare la tranquillità di una vita semplice lontana dai riflettori dopo la morte di suo figlio Alessio avvenuta nel 2013. Le ultime apparizioni del cantante dei Ricchi e Poveri in televisione sono legate a due eventi: la storica reunion della band nel 2020 al Festival di Sanremo e un’intervista a Storie Italiane dove raccontò come il Covid aveva risvegliato la sua malattia. Angela Brambati, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu dopo i 50 anni del successo internazionale Che Sarà incisero un album con le loro 21 canzoni più famose celebrando la fine della loro carriera con uno speciale su Raiuno al quale partecipò Marina Occhiena dei Ricchi e Poveri dopo la storica rottura avvenuta nel 1981.

Franco Gatti dei Ricchi e Poveri chi era

Nell’intervista toccante che Franco Gatti rilasciò a Eleonora Daniele nel corso di Storie Italiane il cantante dei Ricchi e Poveri morto oggi fa riferimento alla sua malattia. Quando era giovane gli era stato diagnosticato il morbo di Crohn con cui aveva convissuto fino al momento in cui aveva contratto il Covid 19. Il cortisone, necessario come da prassi per la guarigione dal coronavirus, gli aveva risvegliato la malattia. Ovviamente non sappiamo, non essendo stato fatto riferimento nel comunicato Ansa, se la causa della morte di Franco Gatti è la malattia del morbo di Crohn. Marina Occhiena a Storie Italiane ha confermato che stava male senza aggiungere ulteriori dettagli. Una carriera ricca di successi quella della voce di Sarà perché ti amo e importante per la sua vita sarà la sua città natale, Genova. Proprio nel capoluogo ligure sono nati i Ricchi e Poveri. Franco Gatti nasce il 4 ottobre 1942 e fin da ragazzino accanto agli studi scolastici ha sempre coltivato la sua grande passione per la musica. Insieme al suo amico inseparabile Angelo Sotgiu inizia a suonare nei locali.

In poco tempo riescono a conquistare il pubblico delle live band e formano un duo chiamato Jets. L’incontro con Angela Brambati apre le porte ad un quartetto con la stessa cantante che inserisce nel gruppo l’amica Marina Occhiena conosciuta in una scuola di canto. Fu però Franco Califano il vero talent scout di Franco Gatti e dei Ricchi e Poveri. Il cantautore romano intuì subito il loro talento quando erano in quattro e decise dargli il nome che li ha resi celebri in tutto il mondo. Hanno esordito con il Cantagiro nel 1968 e nel 1985 hanno vinto il Festival di Sanremo con Se mi innamoro. In tutto sono 12 le partecipazioni alla kermesse musicale con canzoni che hanno conquistato le classifiche internazionali. Nel corso della loro carriera grazie a hit come Sarà perché ti amo, Se m’innamoro, La prima cosa bella e Mamma Maria hanno venduto oltre 20 milioni di dischi in tutto il mondo. Franco Gatti lascia sua moglie Stefania e sua figlia Federica. La sua vita e quella della sua famiglia è stata segnata dalla morte del figlio Alessio a soli 22 anni. Il ragazzo fu trovato senza vita a Genova.