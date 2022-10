Sopravvissuti anticipazioni prossima puntata 24 ottobre

Le anticipazioni di Sopravvissuti. Cosa accadrà nella quarta puntata della fiction Rai del 24 ottobre.

Siamo al giro di boa per la fiction Rai Sopravvissuti, con protagonista Lino Guanciale. Sono andati in onda i primi sei episodi dei dodici totali. Appuntamento fissato per il 24 ottobre ed ecco le anticipazioni della quarta puntata, che proporrà al pubblico affezionato due nuovi episodi in prima serata su Rai 1.

È tempo di scoprire la verità sulla morte di Armando, così come tutto ciò che si cela dietro le minacce ai sopravvissuti dell’imbarcazione al centro di questa tragedia. La vicenda si complica ulteriormente e tutti i superstiti dell’Arianna si ritroveranno in pericolo di vita.

Il settimo episodio ha come titolo Assassini e analizzerà lo scenario delle minacce terribili ai danni dei protagonisti. Una vicenda molto rilevante, considerando come il gruppo rischi di spaccarsi ulteriormente. Il titolo dell’ottavo episodio è invece Bugie. Al centro vi saranno nuove prove schiaccianti sulla sorte di Armando. Scappare dalla verità diventerà impossibile. Qualcuno dovrà pagare per ciò che è successo.

Sopravvissuti com’è finita la terza puntata

Il quinto episodio di Sopravvissuti, dal titolo Segreti, vede Anita continuare ad avere un solo pensiero fisso nella propria mente. Non riesce ad arrendersi all’idea che suo figlio sia morto. Continua a fare pressioni su Marta per scoprire la verità su ciò che è accaduto a bordo dell’Arianna.

Il racconto non torna e questo copione che tutti recitano inizia ad avere molte crepe. Marta, intanto, ha scoperto d’essere incinta e vorrebbe abortire. La pressione prosegue anche su Tano. la situazione si fa troppo pesante e così la Morelli sospende la donna.

Luca attacca Stefano in cantiere per aver preso il suo posto. L’amico prova però a parlargli chiaro, pur comprendendo i suoi sentimenti. Si è innamorato di Sylvie durante il difficile periodo passato a consolarla. Lei resta però sua moglie e lo rassicura sul fatto di amarlo senza dubbio. Intanto la figlia Maya inizia a frequentare Nino. Il tutto mentre il relitto dell’Arianna rientra finalmente a Genova, dove viene attentamente ispezionato.

Il sesto episodio, dal titolo Il cerchio si chiude, vede i sopravvissuti nuovamente interrogati. A bordo dell’imbarcazione è stato infatti trovato del sangue. Tutti devono fornire un campione del proprio DNA per un confronto.

Tano continua a parlare con il figlio defunto. Viene sottoposto a visita medica e si scopre avere un proiettile in una gamba. Non vuole però che la cosa venga fuori. Le rilevazioni evidenziano intanto come il sangue a bordo appartenga a Lorenzo. Questi spiega agli inquirenti d’essere stato medicato da Marta. La verità è un’altra. Gabriele gli aveva salvato la vita, essendo ancora vivo in quella fase del disastro.

Anita torna dalla nuora e scopre che è incinta. Marta rivela di attendere un figlio da un altro uomo, non da Gabriele. Così la manda via. La situazione si fa ancora più pesante, dal momento che sotto casa di tutti i sopravvissuti appaiono le stesse identiche scritte rosse: “Assassini”. Tornando con lo sguardo al passato, scopriamo coem i naufraghi avessero deciso di gettare in mare l’immigrata salvata giorni prima, avendo scoperto che era malata (tubercolosi probabilmente).

Trama Sopravvissuti quarta puntata

La quarta puntata di Sopravvissuti, del 24 ottobre, sarà normalmente divisa in due episodi. Il primo (settimo) ha come titolo Assassini. Minacce e insulti rappresentano la nuova quotidianità per i sopravvissuti dell’Arianna. Tutto ciò fa riesplodere la tensione nel gruppo, che riprende a sfaldarsi. Circolano sospetti. Che qualcuno abbia deciso di forzare la mano e far uscire la verità?

I sospetti ricadono poi su due persone: Anita e Lea. Quest’ultima non ci sta a essere trattata in questo modo. Si dà così alla fuga con la sua gemella. Vuole rifarsi una vita lontano da Genova e da questa atroce storia. Un episodio sconvolgente però cambierà i piani, impedendo alle due di trasferirsi.

Il secondo episodio (ottavo) si intitola Bugie. Scopriamo che sulla nave Armando aveva chiesto a Lea di sposarlo. Nel presente, intanto, i superstiti sono ormai certi che la loro vita è in pericolo. Le indagini fanno spuntare nuove prove, che dimostrano come Armando fosse sopravvissuto alla tempesta.

Anita, furiosa, andrà da Luca per avere risposte. Per la prima volta la verità viene a galla. Una storia sconvolgente che stravolge tanto la donna quanto Sylvie.