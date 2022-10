Lavinia Uomini e Donne ventaglio: in lacrime svela perché lo usa

A Uomini e Donne la tronista Lavinia ha spiegato perché usa il ventaglio ed è scoppiata in lacrime

Nello studio di Uomini e Donne Maria De Filippi ha introdotto un argomento delicato per Lavinia. Nell’esterna con Alessio, infatti, ci sono stati dei problemi. Non tutto è andato come doveva e per la tronista non è stato possibile continuare l’appuntamento galante. Mentre è seduta sulla sedia rossa, al centro dello studio e di fianco a Federica, chiede alla presentatrice, come sempre sulle scale, di darle una mano. Non è una giornata facile per lei, ritrovandosi a raccontare qualcosa di molto personale.

È evidentemente nervosa e lo si vede nei suoi gesti inconsci. Lavinia usa la mascherina per sventolarsi come può. Un gesto che in seguito spiega. Maria De Filippi ci tiene a precisare come Alessio non abbia fatto nulla di sbagliato. Non è un suo comportamento ad aver causato il passo indietro di Lavinia. Per spiegare il tutto si fa un passo indietro di svariati mesi, fino ad arrivare a luglio. In quel mese Maria ha conosciuto la tronista. In un caldo torrido, con i condizionatori accesi e le finestre aperte per il Covid, Lavinia tiene tra le mani un ventaglio, dal quale non si separa quasi mai.

Maria interpreta il tutto come un vezzo ma in realtà è legato ai suoi attacchi d’ansia. Ha di colpo la sensazione di non riuscire a respirare e sventolarsi l’aiuta mentalmente a superare questo stato.

Uomini e Donne Lavinia: attacchi d’ansia

Lavinia soffre di attacchi d’ansia, ci sta lavorando e pian piano fa passi avanti importanti. A volte, però, questa condizione le impedisce di fare cose normali come guidare o prendere i mezzi di trasporto. Dando uno sguardo al dietro le quinte, la presentatrice spiega anche perché, a volte, lei sparisca mentre si registrano più puntate. Gli attacchi d’ansia hanno la meglio e lei deve allontanarsi da tutto e tutti.

Le lacrime iniziano a scendere, mentre il racconto continua. Per la tronista di Uomini e Donne non è facile aprirsi e condividere dettagli di quello che è il suo più grande limite. Col tempo ha imparato a riconoscere dei segnali che il suo corpo le dà, così da potersi allontanare e riprendere il controllo. È questa la forma di risposta di Lavinia a tutto ciò e lo ha fatto proprio durante l’esterna con Alessio.

Maria De Filippi ha voluto approfittare di tutto ciò non solo per spiegare le ragioni di Lavinia, ma anche per mandare un messaggio importante. Avere attacchi d’ansia è qualcosa di molto comune. Non si deve provare vergogna ma cercare aiuto, così da poter avere gli strumenti per migliorare.

Il ventaglio di colpo giunge grazie a un addetto del programma. Sventolandosi, prende coraggio e spiega come all’esterno, nella sua vita di tutti i giorni, sia più in grado di gestire questa realtà. All’interno del programma però alla tronista mancano alcuni riferimenti. È un ambiente nuovo e a volte ha la meglio sulla sua psiche.

Lavinia si sente molto in colpa e non fa che chiedere scusa, dal momento che la sua condizione può creare dei problemi al programma. Maria la tranquillizza e lei si lascia andare. Non trattiene le lacrime e spiega come faccia fatica ad accettare tutto questo, perché è una sua fragilità e la rende vulnerabile.

Fuori dal programma prova in ogni modo a non mostrare i suoi attacchi d’ansia. A Uomini e Donne nasconderlo è quasi impossibile. Non vuole mostrare i propri punti deboli e per questo le capita di alzare dei muri. Un ostacolo non da poco nel trovare un fidanzato o, come ha detto lei, un “santo”. Lo sa bene ma vuole farsi accettare per quello che è, ansie e lacrime comprese.