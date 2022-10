Carmelo Viola come il mare chi è l’attore Ruben La Malfa fidanzato con Tamara

Chi è Ruben La Malfa, attore che interpreta Carmelo nel cast di Viola come il mare, con Francesca Chillemi e Can Yaman.

Ruben La Malfa è un artista a tutto tondo e la sua carriera non inizia o finisce con Carmelo in Viola come il mare. La fiction Mediaset è soltanto un tassello, importante, nel suo vasto percorso in cui ha trovato l’amore accanto a Chiara Tron che fa Tamara. Su Instagram, dov’è seguito da più di 12mila follower, si definisce un attore, performer e pianista. Su questo set, al fianco di Francesca Chillemi e Can Yaman, ha così giocato in casa. Ruben La Malfa, 30 anni, è infatti nato a Palermo, precisamente il 4 agosto 1992. È però da tempo residente a Milano, anche se per lavoro si sposta a Roma e Torino di consueto, come sottolinea il profilo presente sul sito della sua agenzia di rappresentanza. L’attore è un esperto ballerino, in grado di sfoderare passi di hip hop, contemporaneo e anche tip tap.

A ciò si aggiunge il talento al pianoforte, come detto, ed è anche un tenore lirico. Tutto ciò rappresenta il suo lavoro a 360 gradi, dal momento che, dopo il diploma in canto, danza e recitazione, ha iniziato a insegnare tip tap. Viola come il mare non è la prima esperienza televisiva di Ruben la Malfa. Alcuni potrebbero ricordarlo come concorrente di Italia’s Got Talent nel 2019. In quel caso arrivò in finale con Ilaria Anania. Nel corso degli anni si è esibito in svariati modi in giro per l’Italia, ballando e cantando, per poi ottenere la prima chance come attore cinematografico. Nel 2019 la Malfa è coprotagonista di Qui non si muore. Un’esperienza cui segue quella di Duemilapassi nel 2021. Ruben ha saputo però mettersi in mostra anche all’estero, ottenendo il ruolo di coprotagonista nella serie TV El Taipan, prodotta da Netflix America Latina. Ruben la Malfa ha interpretato Adriano, figlio del capo di un cartello della droga. In Viola come il mare è invece Carmelo un collega di Viola Vitale, giovane giornalista nella redazione Sicilia web news per cui lavora anche la protagonista.

Ruben La Malfa fidanzata

Ruben la Malfa oggi è fidanzato con Chiara Tron che interpreta Tamara in Viola come il mare. Galeotto per l’attore é stato proprio il set della fiction con Francesca Chillemi e Can Yaman. L’attore è stato infatti per tredici anni è stato sempre fidanzato, per poi prendersi una pausa nella sua vita sentimentale. L’attore ha raccontato di aver voglia di attendere l’amore vero e magari definitivo, insomma quella che doveva essere la donna della sua vita. Non poteva sapere cosa il destino avesse in serbo per lui. Ruben la Malfa così come in una splendida favola ha trovato infatti l’amore sul set di Viola come il mare. La ghiotta chance televisiva in Italia gli offre anche la conoscenza di Chiara Tron, divenuta poi la sua fidanzata. La giovane attrice interpreta Tamara, cameraman solitari e scorbutica della redazione web per la quale lavorano Viola e Carmelo. Preferisce restare sola, limitandosi a lavorare il minimo per avere uno stipendio e una casa. Tutt’altro profilo rispetto a quello di Chiara, che è di fatto all’esordio televisivo. Il pubblico l’aveva vista soltanto al cinema in Ritorno al crimine di Massimiliano Bruno. Intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, ha raccontato la sua splendida esperienza sul set. Qui ha trovato l’amore, quasi al termine delle riprese. Dopo settimane di lavoro fianco a fianco, Ruben La Malfa l’ha conquistata e l’estate scorsa i due l’hanno trascorsa da neo fidanzati inseparabili.