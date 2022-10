Curri Curri canzone Viola come il mare testo sigla

La fiction Viola come il mare con Francesca Chillemi e Can Yaman è caratterizzata da una sigla che ha catturato l’attenzione del pubblico. Il testo della canzone Curri Curri

La sigla di Viola come il mare, fiction Mediaset con Can Yaman e Francesca Chillemi, è conosciuta dal grande pubblico come Curri Curri. In realtà il vero titolo della canzone che accompagna le scene più intense dell’ispettore capo Francesco Demir e la giornalista di cronaca Viola Vitale è Curri ca u suli si nascunni, in dialetto siciliano. A firmare l’intera colonna sonora di Viola come il mare sono i compositori e musicisti Santi Pulvirenti e Tommy Caputo. La tracklist della fiction è composta da 23 tracce, non tutte in dialetto siciliano come la sigla Curri Curri. Tra le più utilizzate nel montaggio della serie, ispirata ai libri di Conosci l’estate? di Simona Tanzini ci sono Curri Demir e Viola come il mare che accompagna le scene più emozionali come quando Francesca Chillemi pensa a suo padre e alla malattia che peggiore di giorno in giorno o quando Can Yaman è lontano.

Il mare e Viola invece, che fa sempre parte della colonna sonora di Viola come il mare, è canzone spesso utilizzata nelle scene d’amore. Il significato della sigla Curri Curri è di facile intuizione. Il mare che è il luogo del cuore della giornalista di cronaca Vitali che vede proprio di colore viola, a causa della sua sinestesia, è anche legato all’enigma di chi sia suo padre e del perché l’abbia abbandonata. Il correre verso questo luogo infinito di serenità e speranza è così metafora della vita dei protagonisti che presi dalle loro faccende quotidiane, Francesco Demir nelle indagini e Francesca Chillemi nei suoi articoli, arrivati a fine giornata devono fare i conti con il proprio destino e con le risposte che ancora non ricevono.

Curri Curri canzone Viola come il mare il testo della sigla

Il testo di Curri Curri è ovviamente in dialetto siciliano e non essendoci su nessuna fonte ufficiale il testo, nemmeno Apple Music e Spotify, è impossibile da riportare interamente con precisione. La canzone infatti ha ritmi etnici e la voce del cantante si mescola in una straordinaria simbiosi tra suoni e parole. Di seguito però possiamo riportare, ci perdonerete se con qualche errore, il testo della sigla di Viola come il mare che è poi il ritornello che accompagna l’inizio della fiction.

Curri Curri Curri Curri Curri Curri Curri

Ca u suli si nascunni i sta trasennu intra lu mari

Curri Curri Curri Curri Curri Curri Curri

Ca u suli s’avvicina s sta vasandu cu la terra

Curri Curri Curri Curri Curri Curri Curri

Ca u suli si nascunni e sta fujennu sopra lu cielu

Curri Curri Curri Curri Curri Curri Curri

…….Intra lu mari