Gf Vip eliminato Cristina Quaranta percentuali e chi è in nomination

GF Vip eliminato è Cristina Quaranta a dover abbandonare la casa nella puntata di giovedì 20 ottobre: le percentuali del televoto e chi va in nomination

Nella serata di ieri 20 ottobre è andata in scena una nuova puntata del GF Vip 7, come sempre ricca di sorprese ed emozioni. Spazio, ovviamente, anche all’esito del televoto, che ha condannato all’eliminazione Cristina Quaranta, che ha ottenuto appena il 7% delle preferenze del pubblico. Al momento di leggere i risultati, Alfonso Signorini ha annunciato come primo concorrente salvo Antonino, seguito poi da George. Nella prima tranche degli esiti del televoto, il terzo concorrente a salvarsi è Attilio. Gli altri tre vipponi in nomination sono rimasti in ballo, col loro destino da rivelare più avanti nella puntata. Nel corso della serata, quindi, Alfonso Signorini ha ripreso la busta coi risultati, annunciando la salvezza di Alberto. Allo scontro finale vanno Giaele e Cristina e viene quindi eliminata quest’ultima, che deve abbandonare subito la casa del Grande Fratello Vip dopo aver salutato i suoi compagni di avventura. In sovrimpressione, come di consueto, passano quindi le percentuali, che hanno visto George e Antonino assicurarsi i favori del pubblico in questo televoto, raccogliendo rispettivamente il 28% e il 27%. Alle loro spalle si piazzano Giaele col 15% e Attilio col 13%, mentre Alberto si è salvato con il 10%. Condannata, invece, come detto Cristina, che al suo arrivo in studio apre il biglietto di ritorno che le comunica che è ufficialmente eliminata dal gioco.

Gf Vip nomination ieri sera 20 ottobre

Dopo l’eliminazione di Cristina Quaranta si va verso le nomination. Alfonso Signorini annuncia dunque i cinque immuni, che sono: George, Wilma, Charlie, Daniele e Antonino. Tocca poi alle due opinioniste dare l’immunità e Sonia sceglie Patrizia, dicendo di apprezzarla molto perché si mette in gioco. Orietta invece dà l’immunità ad Alberto, definendolo molto chic. L’opinionista ha ammesso di aver pensato anche di scegliere Giaele, ma alla fine ha optato per l’ex di Taylor Mega. Si arriva quindi alle nomination.

Edoardo ha nominato Amaurys perché tra i nominabili ha meno rapporti e quest’ultimo accetta la decisione. Poi tocca a Carolina, che nomina Giaele perché in un momento di tristezza non si è interessata al suo dolore, mentre la modella ha replicato di aver dato sostegno alla showgirl di origine venezuelana, arrivando così a un acceso confronto che probabilmente avrà degli strascichi visti i toni. Attilio ha invece deciso di nominare Luca perché stato l’unico a non aver dato supporto al giornalista in un momento di sconforto, con l’ex tronista che ha replicato affermando di non avere un grandi rapporto con lui, tutto con toni pacati stavolta. Seconda nomination per Giaele: arriva da Nikita, che spiega di averlo fatto per lei per evitarle crisi con suo marito vista la situazione con Antonino. Anche in questo caso la modella non accetta la nomination, replicando in maniera accesa anche alla triestina.

Si prosegue con le nomination ed Elenoire vota Attilio per esortarlo a legare di più con lei, con il giornalista che accetta tranquillamente la decisione, dando ragione alla vippona e affermando di volersi impegnare a conoscersi di più. Amaurys ricambia la nomination e vota Edoardo, sostanzialmente per gli stessi motivi di quest’ultimo. Si va avanti con Pamela, che invece vota Giaele accusandola di non fare nulla a casa. Terza reazione accesa della modella, che ha accusato molto le nomination. Luca anche ricambia la nomination e vota Attilio, ammettendo di aver sentito dei discorsi che non gli sono piaciuti riguardanti l’esperienza lavorativa dell’ex volto del TG1 volti, secondo lui, a farlo sentire inferiore. Stavolta, i toni tra i due sono stati molto meno pacati.

Si va avanti con Antonella, che nomina Giaele, dicendo di trovarla un po’ egoista e incalzandola sui rapporti con Antonino e con suo marito. Infine, tocca finalmente a Giaele, la più attaccata di queste nomination, che vota Carolina, accusandola di essere falsa. Terminate le scelte dei nominabili, si passa a quelle degli immuni. Patrizia dà il suo voto a Carolina, che secondo lei non è molto empatica. Charlie indica Giaele, mentre George nomina Antonella perché non crede all’avvicinamento che c’è stato nei suoi confronti. Wilma opta per Giaele, Antonino invece nomina Edoardo. Le ultime nomination sono di Alberto, che sceglie Amaurys, trovandolo poco partecipativo, e di Daniele, che invece dà il suo voto a Giaele, di cui non apprezza né gli ideali né il comportamento.

I nominati di questa puntata sono, dunque: Giaele, che ha raccolto ben 7 nomination. Insieme a lei al televoto vanno Attilio e Carolina, Amaurys ed Edoardo entrambi con due nomination. I cinque, quindi vanno al televoto, e il loro destino verrà deciso nella prossima puntata. Il nominato più votato sarà immune e avrà nelle proprie mani le sorti degli altri vipponi.