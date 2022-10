Grande fratello Vip eliminato 24 ottobre chi è uscito: nomination

Grande Fratello VIP l’esito del televoto di ieri sera 24 ottobre, quali concorrenti sono finiti in nomination e cosa è successo durante la puntata

Nella serata di ieri 24 ottobre è andata in onda un’altra adrenalinica puntata del Grande Fratello Vip. Tanti temi e altrettante emozioni, ma spazio ovviamente anche all’attesissimo televoto, che in questa puntata non portava all’eliminazione, ma garantiva l’immunità al vincitore. Quando arriva il momento tanto atteso, alfonso Signorini chiama i cinque concorrenti in nomination: Amaurys, Edoardo, Giaele, Carolina e Attilio. Il presentatore si fa portare la busta e prima di leggere il verdetto del televoto, che indica il preferito del pubblico, chiede agli altri concorrenti chi, secondo loro, è il vincitore di questo televoto. Dopo un giro di pareri, Signorini procedere a leggere il verdetto e svela che il vip preferito del pubblico è Edoardo, che conquista così l’immunità. Il gieffino, poi, deve indicare uno degli altri quattro concorrenti da mandare dritto in nomination e sceglie sia Amaurys, sia perché i rapporti tra i due non sono idilliaci, sia perché lo sportivo ha palesato più volte il desiderio di tornare a casa. A margine dell’annuncio di Signorini sono state mostrate in grafica le percentuali di voto, con Edoardo che ha raccolto un grande vantaggio, ovvero il 40% delle preferenze, seguito, da lontano, da Giaele al 28%. Terzo posto per Amaurys, col 12%, mentre i due fanalini di coda sono stati Carolina e Attilio, fermi al 10%. Nessun eliminato, quindi, in questa puntata.

Grande Fratello Vip cosa è successo ieri sera 24 ottobre

Puntata, come al solito, molto ricca quella di ieri sera. Si è partiti col racconto della lite furiosa tra Charlie e Amaurys che ha segnato la fine della scorsa puntata, con i due che si sono chiariti e la tensione è stata decisamente smorzata. I due hanno ribadito le loro motivazioni, ma sono sembrati molto lucidi e soprattutto hanno compreso di aver perso un po’ le staffe, chiudendo lì la questione. Chiuso questo tema, si passa ad Antonino e al solito rapporto con Ginevra e Giaele. La Lamborghini e Spinalbanese sono protagonisti di un tenero confronto, mentre Giaele ribadisce di non essere interessata sentimentalmente ad Antonino, mentre Antonella crede che non gli interessi nessuna delle due. Stuzzicato da Signorini, l’hair stylist glissa, continuando a non sbilanciarsi e di fatto non si registra nessun passo in avanti in questo triangolo che stenta a decollare.

Le emozioni forti arrivano con Daniele, che racconta la sua tragica storia, fatta di abusi di droghe, attacchi di panico e problemi di peso. Il ragazzo non trattiene le lacrime quando arriva la lettera della madre, che gli ribadisce tutto il suo affetto. Il racconto di Daniele è sicuramente uno dei momenti più toccanti di ieri sera, ma viene immediatamente replicato da un altro passaggio veramente intenso, ovvero quello di Nikita, che racconta la sua vicenda familiare, con tutte le difficoltà che ha vissuto a causa delle convinzioni religiose della famiglia. Dopo il racconto, la gieffina ha incontrato il fratello e la sorella e poi ha raccolto l’abbraccio dei concorrenti, tranne quello di Elenoire, che si è scontrata con Nikita e quindi, per coerenza, non è andata ad abbracciarla. Questo, comunque, non è stato l’unico scontro della serata, anche Pamela ha avuto da ridire con Nikita e con Patrizia, regalando dei momenti di pepe alla serata.

Grande Fratello Vip chi è in nomination ieri sera 24 ottobre

Dopo l’annuncio dell’esito del verdetto, Alfonso Signorini passa ad annunciare le immunità, che visto che c’è un parimerito sono sei invece che cinque. Questi sono: Luca, Charlie, Wilma, Nikita, Daniele e Antonella. Antonella e Orietta, quindi, possono scegliere solo un immune di comune accordo e scelgono Patrizia. A questo punto si procede alle nomination. Amaurys nomina Pamela, venendo meno al suo proposito di non nominare donne. La Prati sceglie invece Antonino e scherzando giustifica la scelta dicendo di essere gelosa. Si va avanti con Giaele, che nomina Carolina rivangando le nomination della scorsa volta e sottolineando che tra loro non c’è mai stato un chiarimento. Carolina non ricambia la nomination e indica Pamela, colpevole secondo lei di non aver abbracciato Nikita dopo la sorpresa che ha ricevuto.

Antonino dà il proprio voto a George perché il loro rapporto si è raffreddato dopo la discussione con Nikita. Il secondo voto per George arriva da Elenoire, accusato di origliare le discussioni nella casa e di riportarle a Nikita e consigliato di fare il suo percorso senza dipendere dalla sua amica. Alberto nomina invece Pamela Prati, con cui si scontra spesso per problemi in cucina. Tra i due nasce anche un’accesa discussione, per fortuna contrassegnata più dall’ironia che dallo scontro. Si va avanti con Attilio, che vota Elenoire accusandola di esagerare nell’attaccare Nikita e la gieffina replica in maniera molto piccata. Anche tra loro arriva uno scontro, stavolta più duro del precedente tra Pamela e Alberto, i due tornano anche sulla presunta occasione in cui si sono incontrati e nella discussione viene coinvolto anche Amaurys, allo scontro anche lui con Elenoire. Arriva l’ultima nomination pubblica ed è quella di George per Giaele, che si sarebbe comportata male con Nikita, dicendole che un piatto che aveva cucinato era buono e poi, alle spalle, ha rivelato che lo ha trovato disgustoso.

Terminata le nomination pubbliche, si passa a quelle degli immuni nel confessionale. Comincia Antonella, che dà il proprio voto a Pamela che a detta sua si sarebbe infastidita all’ipotesi che Antonella potesse mettersi una parrucca che le avrebbe dato un taglio di capelli simile al suo e questa reazione non le è piaciuta. Spazio poi a Luca, che prima ricorda una volta ancora quanto le manca Soraia e poi nomina Giaele con cui si sente davvero troppo lontano. Tocca quindi a Wilma, che sceglie George, che ultimamente ha sentito molto lontano. Avanti con Patrizia, che dà la propria nomination a Pamela, perché secondo lei troppo spesso esagera e si risente. Pamela è la scelta anche di Charlie, a cui non è piaciuta la sua reazione al racconto di Nikita. Edoardo, il favorito del pubblico di ieri sera, nomina Antonino perché il loro rapporto rimane complesso. Nikita dà il proprio voto a Elenoire in ragione dello scontro che hanno avuto e perché partecipa poco alle attività della casa, e infine Daniele nomina Giaele, mandandola di fato al televoto. Vanno, dunque, al televoto Amaurys, condannato da Edoardo al momento dell’esito del televoto di serata, Pamela, che ha raccolto 6 nomination, George e Giaele, entrambi con 3 voti. Quattro concorrenti sulla graticola, dunque: uno di loro verrà eliminato nella prossima puntata, che andrà in onda giovedì 27 ottobre.