Tale e Quale Show Giampiero Mughini chi è l’imitatore in giuria

Giampiero Mughini nella giuria di Tale e Quale Show per la quarta puntata del 21 ottobre 2022. Chi è l’imitatore.

Giampiero Mughini è il quarto giurato a sorpresa della puntata di Tale e Quale Show 2022 del 21 ottobre. Come i fan del programma di Carlo Conti ben sanno, però, si tratta di un imitatore. Il nome dell’artista cambia di settimana in settimana e stavolta a sedere dietro al bancone con Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Loretta Goggi è un nome celebre della TV italiana. Si tratta infatti di Tullio Solenghi.

Un veterano del mondo dello spettacolo, la cui storia professionale lo ha visto mettere piede nello studio di Tale e Quale Show anche da concorrente. La sua imitazione di Mughini mira a evidenziare i suoi tanti tratti distintivi, a partire dal lessico forbito che sfrutta per rispondere ai suoi oppositori nei comuni dibattiti televisivi in cui si cimenta. Attualmente la versione originale è impegnata a Ballando con le Stelle, dove ha già litigato con i giudici e in particolare con Guillermo Mariotto. Chi sa se l’imitazione di Solenghi sarà più gentile con gli altri tre membri della giuria.

Tale e quale Show chi è Tullio Solenghi

Tullio Solenghi è nato il 21 marzo 1948 a Genova, dove si è formato come attore e comico. La sua carriera lo ha poi portato a divenire un abile imitatore e un amatissimo personaggio televisivo, oltre che regista teatrale. Un talento innato, plasmato dalla scuola del Teatro Stabile di Genova. Un luogo che ha cambiato di fatto la sua vita.

Oltre a donargli gli strumenti per realizzarsi in questo mondo, ha infatti conosciuto Massimo Lopez. Aveva appena 17 anni al tempo e, ignaro al tempo, aveva appena trovato uno dei membri di quello che sarebbe poi divenuto celebre come il Trio.

Fa il suo esordio a teatro nel 1970 e sei anni dopo lo si vede per la prima volta in televisione grazie a Pippo Baudo.

Trascorrono dodici anni dall’incontro con Massimo Lopez prima di dare il via al famigerato Trio, che ha visto l’aggiunta di Anna Marchesini come terzo elemento. Hanno collaborato per più di 10 anni, ottenendo un successo enorme e aiutando a cambiare il mondo della comicità in televisione, sempre più creativo e meno ingessato.

Guardiamo poi alla vita privata di Tullio Solenghi, che ha trovato l’amore in Laura Fiandra. La sua dolce metà si tiene ben distante dal mondo dello spettacolo. Lavora infatti come chef crudista. Da quest’unione sono nate due figlie: Margherita e Alice, venute al mondo rispettivamente nel 1982 e 1984. La coppia vive a Roma, dove negli anni ‘90 lei ha fondato Sotto il Ciliegio, centro di medicina naturale.