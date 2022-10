Tale e quale show imitazioni quarta puntata 21 ottobre

Tale e Quale Show torna con la quarta puntata, in onda su Rai 1 dalle 21.25 del 21 ottobre. Tutte le imitazioni del programma di Carlo Conti.

Passano gli anni ma Tale e Quale Show continua a essere uno dei programmi di punta della Rai. Nuova stagione e stessa ricetta vincente per Carlo Conti, pronto per la quarta puntata in onda su Rai 1 il 21 ottobre in prima serata. Un calderone esaltante di personaggi che prendono vita grazie al duro lavoro dei concorrenti VIP in gara, così come dei coach dietro le quinte e di tutto il comparto trucco.

Negli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma la gara entra nel vivo, con la classifica generale ormai delineata, che vede Antonino Spadaccino come assoluto favorito, date le sue innegabili doti canore.

Risultato a sorpresa nella terza puntata, che è stata vinta in ex aequo da Valentina Persia e la coppia composta da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli. Lei si è cimentata in una prova decisamente complessa, imitando Clementino e risultando a dir poco credibile. La parte comica del programma ha invece omaggiato Stanlio e Ollio, con il pubblico che ha deciso di premiarli.

Tale e Quale Show imitazioni 21 ottobre

Ecco quali sono le imitazioni in programma per la quarta puntata di Tale e Quale Show del 21 ottobre. I concorrenti sono pronti a far emozionare ancora una volta il pubblico con le loro esibizioni dal vivo e, per quanto riguarda Paolantoni e Cirilli, divertirli come al solito.

La quarta puntata del programma di Carlo Conti, giunto alla sua dodicesima edizione, prevede un bel po’ di sfide decisamente ostiche. Diamo uno sguardo nel dettaglio a cosa ci aspetta. Elena Ballerini dovrà trasformarsi in Arisa. Considerando i tanti cambi look della nota artista, sarà interessante scoprire quale versione salirà sul palco. Sarà la più recente con i capelli corti, quella con un taglio molto lungo o magari si ricorrerà a un po’ di “old style” con il caschetto stile prima volta a Sanremo.

Rosalinda Cannavò sarà invece nei panni dell’attuale conduttrice di X Factor, Francesca Michielin. Non un’impresa dal punto di vista estetico ma di certo non è facile riprodurre il suo timbro. La puntata si farà però incandescente con Samira Lui e Valeria Marini. La prima tenterà il tutto per tutto, trasformandosi in Jennifer Lopez. Un’impresa a dir poco ardua. Possiamo però già sentire le lamentele di Cristiano Malgioglio nei confronti dell’ex stella del Bagaglino, che si proporrà in versione Shakira. Il giudice non le ha mai dato tregua e difficilmente si fermerà ora.

Alessandra Mussolini si cimenta con un mostro sacro come Milva, mentre Valentina Persia, che ha ora gli occhi puntati dopo l’ottimo Clementino, si trasforma in Gabriella Ferri. Andrea Dianetti ha convinto come Claudio Baglioni ma deve fare il grande salto. Ci proverà con Achille Lauro. Chi sa quanto sarà trasgressiva la sua performance sul palco.

A dir poco interessante l’imitazione di Claudio Lauretta, che proporrà un personale Renato Zero. A rendere stuzzicante il tutto vi è il fatto che tra i giudici ci sia Giorgio Panariello, che ha aveva Zero nel suo repertorio come cavallo di battaglia. Non è da escludere ci sia un confronto di voci al termine della prova.

Gilles Rocca sta convincendo il pubblico, ottenendo risultati in classifica. Questa potrebbe essere la sua puntata, interpretando Jon Bon Jovi. L’attesa è però tutta per Antonino, pronto a imitare Rod Stewart. Possiamo invece già sentire le risate per l’entrata in scena di Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, stavolta nei panni di Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini.

Tale e Quale Show classifica provvisoria: come votare

Guardando alla classifica provvisoria, in testa c’è Antonino, seguito da Gilles Rocca e Andrea Dianetti. Tutti hanno però ancora la chance di scalare posizioni, convincendo tanto il pubblico quanto i propri compagni d’avventura. Anche i concorrenti, infatti, hanno diritto di voto, indicando un solo preferito. Ovviamente gran parte della classifica è condizionata dai giudici, Giorgio Panariello, Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e un quarto volto che sarà svelato poche ore prima della diretta.

Se apprezzate il programma e volete votare per i vostri beniamini dovete recarvi sui social di Tale e Quale Show. Attraverso Facebook e Twitter ufficiali si può esprimere una preferenza. Si farà così la somma delle indicazioni da casa, portando ai tre più acclamati rispettivamente cinque, tre e un punto.

Al termine della puntata il vincitore della classifica provvisoria sarà decretato dal voto complessivo di questi tre fattori: giudici, concorrenti e pubblico. Solo alla fine si scoprirà il vero Campione di Tale e Quale Show 12, sommando tutti i voti ricevuti nel corso delle puntate di questa stagione.