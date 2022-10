Alex di Giorgio ex fidanzato chi è Ivano Marino oggi sposato

Da Uomini e Donne al mondo degli influencer Instagram, chi è Ivano Marino. Per molti è semplicemente l’ex fidanzato di Alex Di Giorgio, ma scopriamo altro.

Ivano Marino è l’ex fidanzato di Alex Di Giorgio, campione di nuoto divenuto volto noto televisivo. La loro storia d’amore è diventata anche un caso di cronaca, una relazione che ha avuto strascichi legali. Scopriamo perché i due si sono lasciati e tutto ciò che c’è da sapere sull’ex volto di Uomini e Donne. Ivano Marino, 34 anni, è nato in Calabria nel 1988. Aveva le idee chiare e non è rimasto nella sua terra molto a lungo. Dopo il liceo si è lasciato tutto alle spalle, così da frequentare l’università a Roma. Il suo fascino e carattere deciso gli hanno però dato una chance di cambiare le regole del gioco, entrando a far parte del mondo dello spettacolo.

Maria De Filippi gli ha offerto un posto come corteggiatore nello studio di Uomini e Donne, dove si è interessato alla tronista Laura Lella. La ragazza ha però concluso il suo percorso in anticipo, senza scegliere nessuno. Avuto un assaggio di interesse da parte del pubblico nei suoi confronti, Ivano Marino ha dato sempre più importanza alla propria attività sui social. È così diventato a tutti gli effetti un influencer e fashion blogger. Tutto ciò gli ha donato ulteriore visibilità, fino a partecipare al programma Jump, condotto da Teo Mammucari. Col passare del tempo il nome dell’ex fidanzato di Alex Di Giorgio è stato al centro di alcuni rumor. Secondo degli esperti di gossip Ivano Marino avrebbe avuto un flirt con Emma Marrone. Non vi sono però conferme in merito. Non è l’unica voce lanciata e mai confermata o smentita, come quella che l’avrebbe voluto al fianco di Nadia Rinaldi.

Attraverso un comunicato stampa Ivano Marino ha poi fatto coming out con il suo pubblico (su Instagram lo seguono 400mila follower). In quest’occasione ha svelato d’aver avuto una storia d’amore con Alex Di Giorgio per un anno e mezzo. In seguito è stato invece impegnato con Marco Carta. Un legame molto forte, sfociato in una convivenza nella casa del cantante a Roma. Oggi è felice al fianco di Giacomo Dal Porto, divenuto suo marito. Questi è ben distante dal mondo dello spettacolo. Si tratta infatti di un odontoiatra. La coppia vive felice con un cane di nome Klaus, al quale Ivano Marino è legatissimo. Sul fronte lavorativo, infine, sappiamo che è il CEO di una società che produce prodotti per animali, la Muppetline.

Alex Di Giorgio e Ivano Marino perché si sono lasciati

La rottura tra Alex Di Giorgio e Ivano Marino non è stata di certo una di quelle definibili serene. Il campione di nuoto ha infatti accusato l’influencer di stalking. Tutto ciò ha portato alla condanna di Ivano Marino a più di un anno di reclusione. Impegnati in una storia d’amore finita dopo un anno e mezzo, i due si sono lasciati in malo modo, con l’ex di Uomini e Donne che non pare sia stato in grado di accettare la cosa serenamente. Tra il 2013 e il 2014 avrebbe messo in atto una serie di azioni persecutorie ai danni dell’ex fidanzato. Uno dei momenti più difficili è stato raggiunto nel momento in cui Ivano Marino l’avrebbe minacciato di rendere pubblica la sua omosessualità. Durante il processo è stato coinvolto anche Marco Carta, testimone chiamato come persona informata dei fatti. La condanna è stata di due anni, poi ridotta a 14 mesi. In Appello, invece, Ivano Marino ha ricevuto una condanna bis a sei mesi, con i giudici che hanno riconosciuto il reato di stalking, assolvendolo da quelli di diffamazione e sostituzione di persona.