Melissa Panarello chi è la scrittrice erotica: Melissa P oggi ha figli

Melissa Panarello era nota in tutta Italia come Melissa P. per il suo romanzo 100 colpi di spazzola prima di andare a dormire. Oggi è mamma

Quando aveva solo 17 anni, tutta Italia parlava di Melissa P. e del suo romanzo erotico semiautobiografico. Il suo nome completo è Melissa Panarello ed è una scrittrice siciliana, nata a Catania il 3 dicembre 1985. Ha fatto discutere un po’ tutti il suo 100 colpi di spazzola prima di andare da dormire, libro che raccontava di fatto l’avviamento al mondo dell’amore fisico da parte di una ragazza giovanissima, spesso in balia di eventi incontrollabili e voglie altrui. Un successo editoriale enorme, tramutato poi in film da Luca Guadagnino, con il titolo Melissa P., appunto. Per comprendere l’impatto del suo libro, al termine del suo anno d’esordio, il 2003, era distribuito in 42 nazioni.

Non un evento isolato nella sua vita, quel romanzo d’esordio. La Panarello ha continuato a fare ciò che le viene naturale, scrivere. Due anni dopo ha pubblicato L’odore del tuo respiro, seguito da Tre, La bugiarda, Il primo dolore, Cuori Arcani e, nel 2022, Gli strani gatti di Brunilde Saltamerenda. Nel 2011 è arrivata in libreria una graphic novel di Melissa, con disegni di Alice Pasquini, dal titolo Vertigine. Negli anni è stata inoltre alquanto presente in televisione, prendendo anche le distanze da quel film che le ha dato grande risalto. A suo dire, infatti, la strada presa da Guadagnino era tutt’altra rispetto alla poetica del suo romanzo. Sul piccolo schermo abbiamo visto Melissa Panarello in programmi come Victor Victoria, in cui si divertiva a fare la cartomante in un clima amicale con Victoria Cabello e Arisa. In seguito è stata una concorrente de L’Isola dei famosi ed è stata poi una presenza fissa di Detto fatto e Io e te di notte.

Melissa Panarello oggi: marito e figli

Melissa Panarello, 36 anni, oggi si potrebbe definire una scrittrice e, al tempo stesso, un’imprenditrice digitale. Nel 2019 ha annunciato d’essere diventata mamma, dando il benvenuto al piccolo Cosmo, avuto insieme con Matteo Trevisani, scrittore ed editor. Di quanto accaduto ormai 20 anni fa le resta il ricordo, oggi forse divertito visti i tempi in cui viviamo, dello scandalo generale tra la gente comune. A Vanity Fair Melissa P. raccontato come le donne la insultassero e gli uomini ci provassero costantemente. Per tento tempo ha spiegato come fosse romanzo sulla solitudine e l’incapacità di sentirsi vicini agli altri. Il tema dell’amore fisico è però quello più evidente e ha di fatto marchiato il romanzo. Oggi, però, non farebbe più scandalo. Lo spiega serenamente Melissa Panarello, che sotto quest’aspetto, almeno in Italia, ha fatto da apripista.

Nel frattempo, lasciati alle spalle certi dolori e condotto una vita piena di soddisfazioni, ha deciso di cimentarsi in una grande sfida. Oggi la scrittrice ha fondato un’agenzia letteraria, PAL (che sta per piccola agenzia letteraria). Dal 28 marzo di quest’anno ha inoltre lanciato un podcast, dal titolo Pornazzi. Una serie che prevede il lancio mensile di un episodio incentrato su tutte le sfumature del mondo del porno, che va al di là dell’atto fisico. Oggi Melissa Panarello si gode la sua famiglia e il successo lavorativo, anche se coltiva il sogno di diventare nuovamente madre, magari di una bambina. Lo dice nel post Instagram per il lancio del suo ultimo libro, Gli strani gatti di Brunilde Saltamerenda. È pronta a leggerlo a suo figlio Cosmo e vorrebbe farlo anche con quella figlia che non conosce ancora.