Stefania Orlando ex marito chi è Simone: perché si sono lasciati

Stefania Orlando dopo Andrea Roncato si è lasciata con l’ex marito Simone Gianlorenzi dopo 15 anni d’amore: il motivo

Il grande pubblico televisivo conosce benissimo Stefania Orlando, ben noto volto del mondo dello spettacolo. Non tutti però sanno chi è il suo ex marito, Simone Gianlorenzi, 46 anni. È un musicista affermato, tanto a livello nazionale che internazionale. Ha collaborato con numerosi artisti di grande calibro, come Anna Oxa. Nato a Orvieto il 27 gennaio 1976, è figlio di Astorre e Antonietta, proprietari di una gioielleria. Lui ha scelto tutt’altra strada, lasciandosi la cittadina natale alle spalle quando era molto giovane, così da poter inseguire il suo sogno. La passione per la musica, e in particolare la chitarra, lo travolge fin da piccolo. Punta tutto su questa e il tempo gli ha dato ragione. È oggi un insegnante, compositore, session man e arrangiatore, oltre che chitarrista impegnato spesso in concerti e serate.

La carriera del secondo ex marito di Stefania Orlando ha subito la decisiva svolta nel 1997, quando era solo un ventenne, divenendo punto di riferimento di molte scuole, come la Sonus Factory, la Lizard e la Roma Rock School. Il suo ambito musicale varia dal rock al pop, dal jazz al blues. Ha aperto negli anni numerosi concerti di grandi artisti, da Vinnie Moore a Kee Marcello. Simone Gianlorenzi ha poi avuto la chance di suonare per Anastacia. Guardando al fronte italiano, invece, troviamo i Gemelli Diversi, Anna Oxa e Briga, tra gli altri. Una vita a gonfie vele, tanto per quanto riguarda il lavoro che per il privato. Nel 2008, infatti, Simone coppia con Stefania Orlando e il loro è un grande amore. Si sono conosciuti proprio grazie alla musica. Non tutti sanno, infatti, che la nota conduttrice è anche una talentuosa cantante, frontman della band Gli Orlandi Furiosi. Simone Gianlorenzi ne era il chitarrista e così è scoppiato l’amore, purtroppo finito nel 2022.

Stefania Orlando ex marito: perché si sono lasciati

Dal 2008 al 2019 Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi hanno fatto coppia fissa, costruendosi una vita felice insieme. Hanno poi deciso di sposarsi, con una cerimonia in riva al mare, coronando un sogno dopo 11 anni di fidanzamento. Dieci anni di differenza e non sentirli, con Stefania Orlando, 55 anni, che si è sempre detta in perfetta sintonia con suo marito. Il matrimonio è però terminato nel 2022, con la conduttrice che ha annunciato il tutto via social, spiegando come abbiano preso strade diverse.

A metà settembre l’ex gieffina e il suo ex marito hanno ufficializzato il tutto, con i fan che da giorni si erano resi conto di una certa freddezza tra loro. L’addio è giunto al termine di un periodo complicato e impegnativo per loro. Una scelta condivisa, ha spiegato la conduttrice. Vi è stata un’ampia riflessione ha detto Stefania Orlando, che ha portato a questa scelta inevitabile. Problemi profondi e radicati, parrebbe, con i reali motivi che non sono stati svelati. La bionda dea fortuna del Lotto alle Otto ha chiesto di evitare illazioni di vario genere, perché nessuno conosce le loro ragioni. Simone Gianlorenzi l’aveva seguita con attenzione durante il Grande Fratello VIP, recandosi anche in casa per ritrovarla e abbracciarla. Tornati alla vita reale, però, qualcosa è cambiato. Era stata proprio lei a parlarne, spiegando come il ritorno alla normalità l’avesse distrutta. Ritrovare l’equilibrio con il suo ex marito non è stato facile, ha spiegato tempo fa, evidenziando come lui fosse stato un angelo nell’attenderla e capirla. Tutto ciò potrebbe però aver aperto ferite profonde e mai del tutto sanate.