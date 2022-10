Ballando con le stelle polemiche Biagiarelli, ira Carolyn Lucarelli taci

A Ballando con le Stelle ieri sera nella terza puntata polemiche tra Lorenzo Biagiarelli, Carolyn Smith e la giuria: Kuzmina in lacrime, Lucarelli zittita, il video

Le polemiche della terza puntata di Ballando con le stelle si sono concentrate ieri sera in un unico blocco, quello dell’esibizione di Lorenzo Biagiarelli, fidanzato di Selvaggia Lucarelli. Tutto inizia con la clip di riassunto della settimana dello chef dove appare nervoso perché contrariato dalla giuria che ha dato molta più attenzione al rapporto con la sua fidanzata invece di giudicare il ballo. Lo stesso Lorenzo Biagiarelli ha raccontato come non abbia condiviso la scelta della sua maestra Anastasia Kuzmina sul giocare con la possibile gelosia di Selvaggia Lucarelli e la presenza ingombrante della giurata. Dopo un chiarimento, Biagiarelli e Kuzmina sono tornati a lavorare senza pensare più al passato. Il discorso però non è piaciuto alla giuria che ha criticato la presa di posizione del fidanzato di Selvaggia Lucarelli dicendo che in realtà se lui fa questo discorso alla terza puntata di Ballando con le stelle esagera e soprattutto dimostra che non c’è coppia con Anastasia. Il primo giudizio più forte che ha infiammato le polemiche tra Lorenzo Biagiarelli e la giuria è quello di Sara Di Vaira. L’ex ballerina toscana ha attaccato lo chef di È sempre mezzogiorno dicendo che se non vuole essere categorizzato come fidanzato di e se quindi vuole essere trattato come tutti gli altri allora deve anche lui trattare la sua ballerina Anastasia Kuzmina come tutte le altre.

Secondo Sara Di Vaira infatti lo chef non ha avuto rispetto della professionista parlando solo al singolare e non come coppia e non porgendole la mano per l’inchino a fine ballo ma soprattutto per averla attaccata per la clip come responsabile del siparietto sul caffè. Il giudizio ancora più pesante è rappresentato dalla polemica tra Carolyn Smith e Lorenzo Biagiarelli con la giurata che ha zittito Selvaggia Lucarelli e lo stesso chef. Infatti ieri sera nella terza puntata di Ballando con le stelle la giurata americana ha detto letteralmente che si era rotta le scatole di queste polemiche sterili e che a lei non interessa proprio nulla di chi sia la compagna del concorrente e che trova in sintesi ridicolo lamentarsi perché è sempre stato giudicato il ballo della coppia Biagiarelli Kuzmina e non i siparietti comici. Infine Selvaggia Lucarelli a sorpresa ha detto che nello scontro tra il fidanzato e la bionda ballerina di origini ucraine la ragione sta nel mezzo. Nota di colore, Rossella Erra, prima della giuria si esprimesse con i giudizi sull’esibizione dello chef, ha “suggerito” alla Lucarelli di tacere per non rovinare il proprio fidanzato.