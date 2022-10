Mina Settembre 2 anticipazioni 30 ottobre: scelte e guai

Mina Settembre 2 stupisce con le anticipazioni della puntata del 30 ottobre: guai e tradimenti per Serena Rossi

Amaro in bocca stando alle anticipazioni della puntata del 30 ottobre di Mina Settembre 2. Ancora due puntate e i fan dovranno salutare Serena Rossi, che domenica prossima sarà in onda con il suo personaggio in due nuovi episodi, che compongono la quinta puntata. Anche in questa stagione il successo per la fiction Rai tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni è stato enorme. L’assistente sociale si ritrova ancora una volta a fare i conti con una situazione sentimentale complessa. Impossibile dire che scelta prenderà alla fine. Per Mina Settembre potrebbe essere tempo di ripartire con una pagina nuova, da single, o magari di coronare il suo sogno d’amore con Domenico. Questi i dubbi del pubblico, che a breve avranno risposta. Una sola certezza: con Claudio sembra ormai tutto finito per davvero.

Passiamo alle ghiotte anticipazioni del 30 ottobre di Mina Settembre 2. La quinta puntata è prevista per le ore 21.25 di domenica prossima su Rai 1. Il primo episodio ha come titolo Non si scappa. Vedremo Gelsomina fare nuovamente ritorno a Procida. Stavolta intende seguire le orme del fratello Gianluca. Il ragazzo sembra aver perso la testa per la figlia della proprietaria del bed & breakfast dove hanno dormito. Juliette, la madre della giovane, vive però una condizione a rischio. Gianluca chiamerà sua sorella per chiedere aiuto. Si è infatti presentato l’ex marito della signora francese. L’uomo ha un passato da tossicodipendente e ha totalmente distrutto l’armonia che regnava fino a poco tempo prima. Il secondo episodio ha come titolo La sibilla cumana. Vedremo Mina Settembre gestire un caso complesso. Una ragazzina di nome Viola vive all’interno di una casa famiglia, ma coltiva il sogno di poter conoscere finalmente la sua mamma biologica. Gelsomina prenderà a cuore la vicenda, dandosi anima e corpo per riuscire a offrire il proprio aiuto per coronare questo desiderio. Un compito tutt’altro che facile, con Mina che rischia di trovarsi seriamente nei guai, indagando su una persona che forse non intende farsi trovare.

Mina Settembre 2: riassunto

Per meglio comprendere gli spoiler della quinta puntata, ricordiamo cos’è accaduto in breve nella quarta puntata di Mina Settembre 2. La protagonista ha dovuto fronteggiare la delicata situazione di Angioletta, ragazzina con una disforia di genere. La sua vita è a dir poco complessa per questo. Max ha poi scoperto di poter essere il padre del figlio che Titti porta in grembo. Tutto scaturito da un incontro fortuito. Mina, intanto, trova sempre più faticoso dover restare in silenzio con Giulia, proseguendo le sedute senza poterle dire ciò che ha scoperto. Le cose si sono ulteriormente complicate, poi, quando Mina si è cimentata in un lungo viaggio con Domenico. Impegnati alla volta di Taranto per aiutare il tuttofare del consultorio, i due si avvicinano molto. Lui non sa, però, che la giovane ha mentito a Giulia.