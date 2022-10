Gf Vip Daniele dal Moro in lacrime la reazione di Martina Nasoni

Al Grande Fratello Vip nella puntata del 24 ottobre Daniele Dal Moro ha svelato la sua storia l’ex Martina Nasoni ha commentato su Twitter

Si è tornati inevitabilmente a parlare di Martina Nasoni, ex fidanzata di Daniele Dal Moro, considerando come questi sia al centro dell’attenzione al Gf Vip. Il ragazzo ha infatti confessato agli altri concorrenti il proprio passato drammatico. È servito non poco coraggio per gettare la maschera e svelare d’aver fatto uso di droghe e alcool fin da giovanissimo. Il figlio del politico Gianni dal Moro provava un malessere e un senso di solitudine nei primi anni dell’adolescenza. Questo lo ha spinto già a 14 anni a gettarsi nel mondo oscuro della droga e dell’alcool. L’ex tronista di Uomini e Donne ha frequentato compagnie sbagliate e negli anni perso molti amici. Un calvario durato otto anni, che nessuno potrà mai restituirgli. Questa consapevolezza lo ha spinto in un baratro, al punto da prendere seriamente in considerazione l’idea di abbandonare la casa del GF VIP.

Daniele dal Moro ha parlato a cuore aperto soprattutto con Elenoire Ferruzzi e in puntata ha potuto leggere una lettera di sua madre, orgogliosa di lui e sempre al suo fianco. Parole che lo hanno spinto a sorridere, decidendo di restare all’interno della casa del GF VIP, con tutt’altro atteggiamento rispetto alla settimana terribile trascorsa. Dopo il confronto tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini, il pubblico ha seguito con attenzione questo momento confessione davvero complesso e delicato. Tra gli spettatori se ne è distinta una particolare. Si tratta di Martina Nasoni, ex fidanzata di Daniele Dal Moro ed ex vincitrice del Grande Fratello nel 2019 che ha commentato con questo tweet la storia dell’ex fidanzato “è questo quello che ho visto in te dal primo giorno, sono contenta che sia venuto fuori il vero Dani”. Non solo, Martina è intervenuta anche su Instagram.

La ragazza dal cuore di latta sa bene cosa voglia dire stare tutto il tempo sotto le telecamere, h24 per svariati mesi. Al tempo stesso conosce Daniele dal Moro alla perfezione e il suo passato. È servito un enorme coraggio per raccontarsi in questo modo, a 360°. Martina Nasoni ha seguito tutto il suo discorso, guardando la puntata in diretta a casa. Ha poi deciso di condividere nelle sue storie uno scatto fatto alla televisione. Lo si vede in bella mostra, con tanto di tag sottostante e un cuore. Resta tanto affetto, nonostante la storia d’amore sia ormai finita da tempo. Nel 2019 Martina Nasoni ha spiegato il motivo per il quale i due si sono lasciati. Si sono resi conto di come vi fosse un’incompatibilità caratteriale. Un duro colpo da mandare giù, ha spiegato, dal momento che avrebbe realmente voluto che le cose fossero andate diversamente. In un’intervista al magazine Spy l’ex vincitrice del Grande Fratello disse d’averlo sognato e che le chiedeva scusa. Peccato che ciò non accadrà mai nella realtà, ha sottolineato sofferente. Il clima sembra oggi decisamente più sereno. Il tempo ha cancellato l’amarezza, lasciando il ricordo vivo dei momenti felici trascorsi insieme. Si spiega così la “carezza social” della giovane a Daniele dal Moro dopo il momento fragile vissuto nel reality Mediaset.