Sopravvissuti riassunto puntate fino al gran finale

Cos’è successo nelle prime tre puntate di Sopravvissuti, fiction Rai con protagonista Lino Guanciale. Il riassunto di tutti gli episodi.

Ripercorriamo le puntate di Sopravvissuti, fiction con Lino Guanciale, con un riassunto di quanto avvenuto fino alla puntata di stasera 24 ottobre. La verità su quanto accaduto a bordo dell’Arianna sta venendo a galla. Il viaggio maledetto da Genova alle Isole Canarie ha portato a numerosi morti, che però poco hanno a che fare con i pericoli del mare. Dopo un anno trascorso alla deriva, quando tutti avevano ormai perso le speranze di rivederli, ecco alcuni superstiti far ritorno in Italia. I sospetti su quanto accaduto però non mancano e la versione proposta sembra una sorta di copione. Se da una parte i sensi di colpa iniziano a farsi largo, spingendo fuori brandelli di verità, dall’altra i sopravvissuti dell’Arianna devono fare i conti con una realtà ormai modificata, dal punto di vista lavorativo e affettivo. Impossibile pensare, infatti, che un anno del genere non avesse portato con sé degli stravolgimenti. Tornare nella propria quotidianità di colpo, da un giorno all’altro, è impossibile, soprattutto quando c’è qualcuno che pare pronto a far loro del male.

Sopravvissuti riassunto prima e seconda puntata

Il primo episodio ha come titolo Il ritorno. La nave dell’armatore Armando Leone, chiamata Arianna in memoria della figlia di quest’ultimo, scomparsa prematuramente, è svanita nel nulla dopo essere salpata da Genova, in direzione Canarie. L’equipaggio è colmo di segreti, a partire da Frank, marito della madrina e attrice Giulia Morena. L’uomo l’ha tradita con sua sorella Titti e la cosa viene a galla mentre sono a bordo. Trascorre un anno dalla scomparsa e di colpo il relitto appare sulle coste del Venezuela. A bordo vi sono però soltanto sei passeggeri sopravvissuti. A loro si è aggiunta una giovane ragazza, non partita dall’Italia col resto dell’equipaggio.

A casa gli equilibri sono intanto cambiati. Basti pensare a Sylvie, moglie del capitano Luca Giuliani, che ha avviato una relazione con il migliore amico di lui e socio, Stefano Bonanno. Questi ha condiviso il dolore con la donna, avendo perso suo fratello Lorenzo, altro membro dell’Arianna. I superstiti tornano a casa, legati dal silenzio in merito a cosa sia realmente accaduto. Il secondo episodio ha come titolo Tempesta. Si vede come provare a riprendere in mano la propria vita sia alquanto complesso. Luca deve provare a ricostruire la relazione con sua moglie e le sue figlie. Anita, caparbia poliziotta, non può credere che suo figlio Gabriele sia morto. Accoglie in casa la nuova Marta, che però soffre terribilmente le attenzioni della donna. Nino non vuole saperne di sua zia Titti, avendo scoperto come fosse l’amante di suo padre. Tano è probabilmente il più restio ad accettare la sua vecchia vita, infuriato con sua moglie Paola per aver venduto la loro casa. Arriva il momento della testimonianza dinanzi agli inquirenti. Un copione recitato, identico, privo di sbavature. Anita non ci crede neanche per un istante.

Il terzo episodio ha come titolo Alla deriva. La poliziotta vuole indagare a fondo sulla vicenda, nonostante la sua superiora Sofia la ammonisca, insieme con il collega Ivan. Non si fida della nuora Marta, soprattutto quando la sorprende a casa con Lorenzo. Una sera decide di far visita alla giovane sconosciuta trovata a bordo. Il gruppo l’ha rinvenuta in acqua, alla deriva. È ospite in casa di Bonanno, con il quale Anita ha un duro scontro. Luca, intanto, torna a lavoro e trova sua moglie Sylvie che accarezza Stefano. Lea, compagna dell’armatore Leone, è sola e non sa cosa fare della sua vita ora che l’uomo è morto. La moglie dell’imprenditore decide intanto di sfrattarla. Lo sguardo viene poi gettato sul passato. L’Arianna è in balia delle onde e la tempesta ha provocato una falla nell’imbarcazione. Risolto il problema, Lea vede galleggiare il cadavere del fratello Matteo, ucciso dalla tromba d’aria. Il quarto episodio si intitola Stranieri e racconta come la giovane senza identità non abbia memoria degli eventi accaduti. Anita rischia di mettersi nei guai, continuando a indagare. Fa pressioni su Marta per avere la verità su Gabriele.

La moglie di Tano è preoccupata, visto che lui si barrica di continuo in camera, parlando da solo. Luca capisce infine come ci sia stato qualcosa tra Sylvie e Stefano. Tornando alla tragedia in mare, vediamo Lorenzo provare a far ripartire il motore. Si ferisce e, mentre viene medicato da Gabriele, racconta d’aver ucciso un uomo in una rissa. Era stato un incidente ma tutto ciò lo ha portato in carcere per quattro anni. La situazione sull’Arianna è drammatica e le scorte d’acqua e cibo vengono razionate. Si fanno inoltre turni di guardia sul ponte, nella speranza di avvistare qualcuno che possa trarli in salvo.

Sopravvissuti riassunto terza e quarta puntata

Il quinto episodio di Sopravvissuti ha come titolo Segreti. Marta ha scoperto d’essere incinta e vorrebbe abortire. Deve intanto gestire ancora sua suocera, che viene sospesa. Luca viene accolto da Lorenzo dopo essere andato via di casa. In cantiere attacca Stefano per aver avuto una relazione con sua moglie. Quest’ultima lo rassicura, dicendogli d’amare solo lui, senza alcun dubbio. Maya, figlia di Luca, inizia a frequentare Nino, mentre il relitto dell’Arianna viene finalmente riportato a Genova, dove ha inizio l’ispezione. Il sesto episodio della fiction con Lino Guanciale si intitola Il cerchio si chiude. I sopravvissuti vengono interrogati, dal momento che sulla nave vengono ritrovate tracce di sangue. Ognuno di loro deve fornire il proprio DNA, così da effettuare un confronto. Nino perde la testa a scuola e prende a pugni un compagno. Sua zia Titti rifiuta l’invito dei dirigenti ad affidarlo ai servizi sociali dopo il trauma.

Tano intanto prosegue nel parlare da solo con il figlio scomparso. Scopre inoltre d’avere un proiettile nella gamba durante una visita in ospedale. Chiede però resti un segreto. Anita scopre che il sangue è Lorenzo, che spiega il tutto dicendo d’essere stato medicato da Maria. In realtà ad aiutarlo era stato Gabriele, al tempo ancora vivo. La poliziotta scopre che la nuora è incinta. La giovane spiega come il figlio non sia di Gabriele. A questa notizia Anita la manda via di casa. Come se non bastasse, sotto casa dei sopravvissuti appaiono scritte e minacce: “Assassini”. Ritornando alle scene in mare, infine, vediamo come i naufraghi avessero deciso di lasciar morire in acqua l’immigrata salvata, sospettando fosse malata di tubercolosi.