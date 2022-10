Gf Vip Antonino e Ginevra il saluto a collegamento chiuso VIDEO

Al Grande Fratello Vip ieri sera il confronto tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini. I fan hanno però notato un particolare saluto dopo la diretta.

Lo si aspettava da un po’ e alla fine è arrivato. Ieri sera 24 ottobre al Grande Fratello Vip è andato in scena il confronto tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini che ha scatenato la gioia dei fan su Twitter e non solo. Al pubblico è mancata tantissimo la coppia GinTonic, rottasi dopo la squalifica della Lamborghini. Seppur da studio, Ginevra aveva però avuto modo di lanciare dei messaggi all’ex coinquilino, ridestando l’interesse degli spettatori, che continuano a sperare nell’inizio di una storia d’amore. Sappiamo però che la sorella di Elettra Lamborghini era o è fidanzata, anche se si tratta di una relazione iniziata non molto prima del reality Mediaset. Con un po’ più di reclusione, forse, qualcosa sarebbe potuto accadere tra i due, spingendola a dimenticare per un attimo quella presenza esterna che forse non c’è più.

Vi sveliamo con un video pubblicato su Twitter da un fan dei Gintonic cos’è accaduto in questo confronto, ma soprattutto cosa si sono detti i due gieffini ieri sera al Gf Vip, dopo la chiusura del collegamento con Alfonso Signorini. Messi da parte eventuali sentimenti e giochi da reality, di colpo Antonino è tornato unicamente padre, ponendole domande su sua figlia Luna Marì. Un gesto ritenuto molto dolce perché Spinalbese ha condiviso con Ginevra un suo lato così privato e il suo amore più grande. Non la vede da tanto la figlia Antonino e ha voluto qualche informazione. Considerando il suo lavoro da parrucchiere, si è anche informato sul taglio di capelli della sua piccola Luna Mari, così da poterla immaginare meglio. Le ha chiesto com’è e la risposta è stata semplice: bellissima. Le ha chiesto poi di che lunghezza fossero i capelli ma Ginevra non ne aveva idea. Gli ha solo detto che sono biondi, come sempre, al che l’invito di lui di grande valore: “Valla a vedere”. Un attimo di assoluta tenerezza e verità, che ha commosso molti fan sui social.

Gf Vip il confronto tra Antonino e Ginevra

Tornare alla diretta di ieri sera della puntata del 24 ottobre del Grande Fratello Vip, emozionante è stato il confronto tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini e forse c’è più di una semplice amicizia. In tanti lo pensano e Alfonso Signorini è voluto andare a fondo della vicenda, portando la concorrente squalificata faccia a faccia con l’ex parrucchiere. Le polemiche legate alla squalifica sono ormai un lontano ricordo, al punto che il pubblico la vorrebbe nuovamente in casa come concorrente ufficiale. Questo è impossibile ma Ginevra trova il modo di restare presente, soprattutto perché va profilandosi una sorta di triangolo che comprende anche Giaele De Donà. Quest’ultima, nonostante sia sposata, pare molto tentata da Antonino. I due si cercano costantemente e lei sembra aver raggiunto il limite di autocontenimento. Per quanto viva un matrimonio aperto, vorrebbe evitare di offrire al marito certe scene in diretta televisiva. Chi sa se riuscirà a trattenersi fino alla fine.

Ha negato questo grande interesse ma le immagini della settimana la inchiodano. Ginevra intanto se ne tiene fuori e, ascoltando tutto, se la ride, giudicando pessima la concorrente. Ad Antonino però chiede scusa durante il confronto che ha fatto impazzire i fan dei Gintonic. La Lamborghini si pente di ciò che ha detto, sottolineando di non aver mai avuto intenzione di pugnalarlo alle spalle. Reputa Spinalbese una persona bellissima e ha davvero capito chi è. Lui l’ha perdonata e, con occhi dolci, le ha detto che quel dolore è valso la pena, visto che l’ha condotta lì da lui ancora una volta.