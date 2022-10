Geneme Tonini origini: chi è e perché è famosa

Geneme Tonini è una giovane attrice che sta facendo parlare di sé, incuriosendo il pubblico dei giovanissimi. Non solo Nudes nella sua carriera. Ecco chi è.

Proviamo a conoscere meglio Geneme Tonini, di cui sentiremo parlare sempre più, considerando il successo che sta riscuotendo con i suoi svariati progetti televisivi. Il grande pubblico l’ha conosciuta grazie a Nudes, serie TV Rai suddivisa in 10 episodi e incentrata sul tema del revenge porn. Un argomento spinoso, che viene trattato attraverso le storie di tre personaggi: Vittorio, Sofia e Ada.

Nell’episodio di Vittorio c’è spazio anche per Geneme Tonini, che interpreta Marta Mwangi. Di questa giovane attrice non conosciamo la data di nascita ma sappiamo quali origini abbia. Nata in Etiopia, ha vissuto tutta la propria vita in Italia. È stata infatti adottata quando aveva appena tre anni.

Il mondo dello spettacolo l’ha sempre attirata, al punto da cimentarvisi al 100%. Non è soltanto un’attrice, infatti, bensì anche cantante e ballerina. Un’artista a tutto tondo pronta a vedere la propria carriera esplodere. Cresciuta in Veneto, ha studiato danza classica e moderna, prendendo anche lezioni di pianoforte. La recitazione è però la sua passione principale, al punto da spingerla ad allontanarsi da casa per trasferirsi a Roma.

Il successo avuto con Nudes le ha aperto le porte del cinema. Ha infatti recitato in Backstage di Cosimo Alemà, per poi trovare spazio nella serie TV Fosca Innocenti. All’elenco dobbiamo aggiungere poi anche Vignette, film di Giacomo De Bello. Della sua vita privata non sappiamo nulla. Attiva sui social, è seguita da 1300 follower su Instagram, dove però condivide soprattutto frammenti della sua carriera, dagli esordi a oggi.

Geneme Tonini Autumn Beat

Dal 10 novembre 2022 su Prime Video è disponibile Autumn Beat, film sul mondo della musica, del rap e della trap in particolare. Una storia che punta a gettare lo sguardo su chi dal basso sogna di raggiungere la vetta, con la partecipazione di Gue Pequeno, Sfera Ebbasta ed Ernia.

Dopo Nudes, questa potrebbe essere la sua nuova grande chance per mettere in mostra il suo talento, stavolta in ambito streaming. Le porte continuano ad aprirsi per lei e se le merita tutte. La trama del film, diretto da Antonio Dikele Distefano, ruota intorno ai personaggi di Tito e Paco. Sono due fratelli cresciuti a Milano, che nella vita hanno un solo desiderio: sfondare nel mondo del rap e riuscire a far sentire la propria voce con la musica.

Paco ha grande talento ed è un vero e proprio performer. Il palco è la sua casa. Tito invece ama scrivere soprattutto e le sue rime sono come quelle di nessun altro. La fama pare attenderli ma tra loro e il successo si pongono l’ambizione e le difficoltà della vita, per non parlare dell’amore per la stessa donna. Ostacoli giganteschi per una storia lunga che passa attraverso 30 anni.