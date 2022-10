Gf Vip Elenoire rischio squalifica cosa è successo con Nikita

GF Vip Elenoire Ferruzzi rischia la squalifica: cosa è successo con Nikita e cosa succede ora con la gieffina

Il clima torna a farsi tesissimo nella casa del Grande Fratello e si torna a parlare di un possibile rischio squalifica per un concorrente del programma di Alfonso Signorini. A finire sulla graticola stavolta è Elenoire Ferruzzi, che portando avanti la sua faida con Nikita Pelizon si sarebbe macchiata di un gesto che ha mandato su tutte le furie gli autori. La vippona, infatti, avrebbe sputato per terra al passaggio di Nikita con un gesto di assoluto disprezzo, scatenando l’ira degli utenti sui social. Le due gieffine si sono punzecchiate per tutto il corso dell’ultima puntata, mostrando quanto i nervi tra loro sono tesi, e la distanza tra le due si è fatta ampia e ricca di veleno, al punto da arrivare a questo contestatissimo gesto.

Mentre Elenoire stava parlando con Antonino, Nikita le è passata vicino e a quel punto la Ferruzzi ha sputato a terra, in modo abbastanza teatrale. Il gesto ha colto di sorpresa Spinalbanese, che ha provato a sollevare una timida protesta, ma l’icona trans del GF Vip si è giustificata affermando di stare sputando un seme che aveva in bocca. Il gesto di Elenoire ha portato a una vera e propria sollevazione popolare sui social, con gli utenti che si sono scagliati contro la vippona e stanno chiedendo a gran voce la sua squalifica. In arrivo ulteriori provvedimenti disciplinari dopo la squalifica di Ginevra Lamborghini? Sicuramente scopriremo qualcosa in più a riguardo nelle prossime puntate.

GF VIP lo scontro tra Elenoire e Nikita

Ma come sono arrivate a questo punto Nikita ed Elenoire? Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip abbiamo visto il gelo che è calato tra le due vippone, dovuto a qualche scontro di troppo. Nikita ha palesato le proprie difficoltà ad avvicinarsi a Daniele a causa della presenza sempre pressante di Elenoire, la quale ha rivolto commenti non carini alla coinquilina, accusandola anche di portare sfortuna proprio in un’occasione in cui Daniele si è scottato con l’acqua bollente. La tensione è poi esplosa in puntata, con le due che hanno discusso ed Elenoire che, dopo il toccante momento in cui Nikita ha ricevuto la sorpresa dal fratello e dalla sorella e ha raccontato la tormentata storia del suo passato, non ha dimostrato il suo affetto alla Pelizon, affermando ancora una volta quando non l’apprezza e la considera una presenza sgradevole nella casa, accusandola inoltre di provarci con tutti gli uomini del GF Vip.

Tensione che, dunque, è letteralmente esplosa dopo la puntata di lunedì, con Elenoire che si è macchiata di questo gesto veramente disdicevole, che ha fatto infuriare fan e autori. Così, Alfonso Signorini si ritrova, nuovamente, a dover affrontare un caso di indisciplina e la minaccia squalifica torna a palesarsi in questa edizione del GF Vip. Dopo l’addio di Ginevra per le frasi su Bellavia e il rischio delle squalifiche per bestemmie, ora un nuovo caso colpisce il GF Vip 7.