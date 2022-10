Paolo Del Debbio moglie: chi è Gina Nieri decisiva a Mediaset

Chi è l’ex moglie di Paolo Del Debbio. Conosciamo meglio la Dottoressa Gina Nieri, figura cruciale di Mediaset che ha avuto due figlie con il noto conduttore.

Gina Nieri è Consigliere di Amministrazione del Gruppo Mediaset. Una figura cruciale all’interno dell’azienda, che vanta una carriera impressionante. Nata il 2 dicembre 1953 a Lucca, ha frequentato l’Università di Pisa, laureandosi in Scienze Politiche. In seguito ha scelto di specializzarsi in Giornalismo e Comunicazione di Massa, frequentando la Luiss di Roma.

Il mondo della televisione le ha aperto le sue porte nel 1977. Un ambiente complesso e variegato, nel quale ha messo piede con l’incarico di Segretario generale della FIEL, ovvero la prima associazione delle emittenti “libere”. Sono stati anni di grandi cambiamenti per lei dal punto di vista professionale. È infatti in seguito passato alla FRT, che sta per Federazione Radio Televisioni, ricoprendo l’incarico di Direttore fino al 1990.

Questo è l’anno cruciale, quello della svolta. Entra infatti nel Gruppo FININVEST in qualità di Responsabile dei Rapporti con le Associazioni d’Impresa. Come detto, la sua carriera è decisamente impressionante, considerando come dal 1999 sieda nel Consiglio d’Amministrazione di RTI, di cui è Vice Presidente dal 2007. Le è stato confermato l’incarico di Consigliere di Amministrazione di Mediaset S.p.A., che ricopre ancora oggi, nel cui Comitato Esecutivo siede dal 1998.

È inoltre Vice Presidente del Consorzio Campus Multimedia in formazione, che gestisce i Master in giornalismo in un sistema creato da Mediaset e dalla IULM. Fa anche parte della Giunta di Confindustria Radio Televisioni e dal 2010 è Vice Presidente di A.C.T., che sta per Association of Commercial Television Europe. Nel 2012, infine, ha ricevuto l’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana.

Gina Nieri vita privata

Oltre al lato professionale, vi è la sfera privata che l’ha vista legata per anni al noto conduttore, giornalista e scrittore Paolo Del Debbio. Due carriere legate alla stessa azienda, Mediaset, anche se in ambiti totalmente differenti. Il pubblico ben conosce lui, decisamente in vista, mentre lei lavora negli importanti uffici della compagnia e ben distante dalle telecamere.

Un matrimonio finito, il loro, ma anche un divorzio che non li ha visti trasformarsi in nemici. Hanno un bellissimo rapporto d’amicizia, come si deduce da una vecchia intervista di Del Debbio. Persone mature che hanno deciso di restare al fianco l’uno dell’altra anche dopo, in qualche modo, per il bene delle loro figlie.

Da questo amore sono infatti nate Sara e Maddalena. Della sua ex Paolo Del Debbio ha detto come si tratti di una donna decisa e determinata ma, al tempo stesso, una madre dolcissima e un importante punto di riferimento per le loro figlie.

Nessuna delle due ha ambizioni televisive, ha spiegato il conduttore. Sara lavora per un’organizzazione non governativa, mentre Maddalena, come la madre, lavora in ambito televisivo ma dietro le quinte, occupando di produzione.