Anticipazioni Gf Vip 27 ottobre: Elenoire squalifica, Giaele scaricata

Anticipazioni del Gf Vip di stasera 27 ottobre che fanno discutere: Elenoire Ferruzzi rischia squalifica, Nikita smentita dalla mamma, Giaele isolata

Attenzione alle stelle per la puntata di stasera del GF Vip Al centro dell’attenzione ci sarà sicuramente Elenoire, protagonista assoluta delle ultime e ore e sulla graticola per la possibile squalifica che può comportare il suo atteggiamento. La Ferruzzi è un fascio di nervi dall’ultima puntata, quando ha litigato in maniera accesa con Nikita Pelizon, accusandola di portare sfortuna e di gettarsi su tutti gli uomini della casa e ignorandola completamente dopo il momento molto difficile in cui l’influencer ha dovuto prima raccontare la sua traumatica storia d’infanzia e poi incontrare i fratelli. La tensione tra le due è poi letteralmente esplosa portando Elenoire a compiere un gesto abbastanza inspiegabile e molto grave. La vippona, mentre parlava con Antonino, si è vista passare di fianco Nikita e a quel punto ha sputato per terra. Un gesto molto grave, per cui Elenoire ha provato a spiegarsi, dicendo di stare solo sputando a terra un seme, ma che ha causato una vera e propria sollevazione popolare sul web, coi fan che chiedono a gran voce la squalifica.

Non è finita qui però, perché Elenoire ha urlato senza criterio in confessionale, rivelando parole decisamente poco carine alla produzione e aggravando ancora di più la sua posizione. Poi, per fortuna, c’è stato un primo tentativo di riavvicinamento con Nikita, con la Ferruzzi che ha ammesso di essersi comportato in modo esagerato, ma di averlo fatto per gelosia nei confronti di Daniele Dal Moro. La gieffina si è infatti dichiarata con l’ex di Martina Nasoni, che però le ha risposto di vederla solo come un’amica. Il dolore ha portato Elenoire a innervosirsi moltissimo e se l’è presa con Nikita a causa della vicinanza tra lei e Daniele, Le due sono riuscite a parlare in maniera pacata, probabilmente in puntata Signorini proporrà un nuovo confronto per chiudere definitivamente la questione. Su Elenoire pende, comunque, la spada di Damocle della squalifica: vedremo quali saranno le decisioni a riguardo.

Anticipazioni Gf Vip 27 ottobre: Nikita smentita, Giaele e Antonino

Spazio, ancora una volta a Nikita, che nella scorsa puntata ha raccontato la sua difficile storia familiare, ma stasera sarà costretta a tornare sull’argomento. Sui social è arrivata, infatti, la risposta della madre della gieffina, che ha pesantemente attaccato la figlia, dicendo che non era vero che non cucinasse e definendola una bugiarda, tanto da apostrofarla “Pinocchio”. È probabile che Nikita venga messa al corrente di questi post e abbia l’occasione di replicare, tornando su un argomento che per lei è fonte di molta sofferenza. Tante emozioni in vista, dunque, per la Pelizon, che tra il confronto con Elenoire e quello con sua madre sarà sicuramente al centro dell’attenzione.

Spazio, come al solito, anche alle questioni di cuore di Antonino, che una volta per tutte ha espresso il proprio punto di vista su Giaele, dicendo che non le piace e scaricandola. Vedremo se i due saranno tirati in ballo sulla questione e se verrà coinvolta anche Ginevra, spettatrice sicuramente interessata riguardo quello che succede ad Antonino dentro la casa. Per l’hair stylist, comunque, potrebbero esserci anche altre sorprese, in particolare potrebbe ricevere la visita della sorella, un regalo da parte di Signorini visto che il vippone sta sentendo la mancanza della figlia.

Una sorpresa potrebbe esserci anche per Charlie, con la possibile visita della moglie, mentre tra i temi che verranno affrontati ci sarà anche la malattia di Alberto De Pisis, che sarà al centro, dunque, di un momento molto toccante e racconterà la sua storia e la sua lotta contro il tumore. Infine, potrebbe essere dato spazio all’ingresso dei nuovi inquilini, di cui si parla da molto, ma di cui ancora non si conoscono le identità. Potrebbero, dunque, essere annunciati i nuovi ingressi nella casa stasera. Sicuramente ci sarà un’eliminazione, anche Elenoire rischia di dover dire addio prematuramente al programma: potrebbe essere arrivato il momento per Signorini di rimpolpare le fila del suo show.

Anticipazioni Gf Vip 24 ottobre chi è in nomination percentuali televoto

Come detto, il televoto di stasera regalerà un’eliminazione, dopo che nella scorsa puntata nessuno ha lasciato la casa. A rischiare sono Amaurys, Pamela, George e Giaele, i protagonisti delle nomination di questa puntata. Stando ai sondaggi e ai pronostici della vigilia, l’esito di questo televoto è molto incerto. Il preferito del pubblico, al momento, è George, che ha raccolto poco più del 40% delle preferenze e sembra al riparo dall’eliminazione. Tra gli altri tre, invece, la situazione è più equilibrata. Quella più indietro, per ora, sembra Pamela Prati, che dopo essere stata al centro dell’attenzione per il caso Mark Caltagirone ha perso un po’ di mordente col pubblico e col suo 18% di preferenze rischia di dover abbandonare il programma. Amaurys e Giaele la precedono di poco, sono entrambi intorno al 20%, ma sicuramente possono stare tutt’altro che tranquilli della permanenza nella casa.

Insomma si delinea un televoto davvero molto equilibrato, con tutti i concorrenti a rischio. Scopriremo, come sempre, chi dovrà lasciare la casa del Grande Fratello Vip stasera 27 ottobre, chi si salverà da questo televoto e poi chi finirà nuovamente in nomination.