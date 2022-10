Gabriel Garko Ballando con le Stelle è finita? L’infortunio preoccupa

Gabriel Garko infortunio a Ballando con le Stelle durante le prove: si fa male un braccio e ora è a Villa Stuart, Milly Carlucci spiega cosa è successo

Arrivano bruttissime notizie per uno dei protagonisti di questa edizione di Ballando con le stelle. Tramite un messaggio video, infatti, la conduttrice dello show di Rai 1 Milly Carlucci ha annunciato che, durante le prove Gabriel Garko si è fatto male a un braccio. Il volto di Ballando con le stelle ha raccontato come subito è stato palese che l’infortunio fosse serio e quindi l’aspirante ballerino è stato portato a Villa Stuart, una famosa clinica situata nella zona nord di Roma, dove può ricevere tutte le cure del caso. Milly ci ha tenuto a esprimere tutto il proprio supporto, e quello di tutta la famiglia di Ballando con le stelle, a Gabriel Garko e ha anche parlato della sua eventuale presenza nel programma in futuro. La Carlucci ha lasciato trapelare ansia in tal senso, raccontando come l’attore sia in questo momento nelle mani dei medici, che dopo tutti gli esami del caso diranno alla produzione come gestire la situazione. La conduttrice ha espresso il proprio augurio di rivedere presto il concorrente sulla pista da ballo, magari già a partire da sabato, ma la realtà è che fino a che non verrà reso noto il parere dei medici, il futuro a Ballando con le stelle di Gabriel Garko.

Il video ha, come detto, tradito un po’ di ansia per Milly Carlucci, che non ha nascosto che l’infortunio al braccio occorso a Gabriel Garko possa essere molto importante. I fan si sono subito allarmati sui social, mandando messaggi di sostegno all’attore ed esprimendo il desiderio di riuscirlo a rivedere in pista, se non nella prossima puntata almeno nelle seguenti. In coppia con Giada Lini, il protagonista di L’onore e il rispetto si è messo in mostra conquistando anche, nell’ultima serata, la prima posizione. Sarebbe davvero un peccato se ora a causa di un infortunio dovesse essere costretto ad abbandonare lo show. Non ci resta che attendere, insieme a Milly Carlucci, novità sulle sue condizioni di salute per capire se Gabriel Garko potrà proseguire la sua avventura a Ballando con le stelle. Una seconda tegola per il programma del sabato sera di Rai 1 che ha già dovuto annunciare nella seconda puntata l’infortunio di Luisella Costamagna. La giornalista ha dovuto per due serate ballare con il tutore con delle accortezze coreografiche studiate dal maestro Pasquale la Rocca che prima l’ha fatta “volare” in un romantico valzer poi ha dovuto creare un contemporaneo che ha visto l’ex conduttrice di Agorà ballare da seduta.