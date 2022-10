Ballando con le stelle Giada Lini chi è la ballerina di Gabriel Garko

Giada Lini, 30 anni, è la ballerina di Ballando con le Stelle che affianca Gabriel Garko nell’edizione 2022 dello show del sabato sera di Raiuno

Da Amici di Maria De Filippi a Ballando con le Stelle, ecco come riassumere in breve il percorso artistico di Giada Lini, ballerina di 30 anni che nell’edizione 2022 fa coppia in pista con Gabriel Garko, uno dei concorrenti più apprezzati del programma di Milly Carlucci. Nata a Bassano del Grappa, è alta 1.75 m ed è stata introdotta al mondo della danza dai suoi genitori. Ha infatti iniziato a frequentare fin da piccola la loro scuola di ballo. Un filo rosso che lega anche suo fratello Leonardo Lini, ballerino riuscito a entrare nella scuola di Amici di Maria De Filippi nell’edizione 2021 e che ha catturato l’attenzione di Alessandra Celentano, aspetto che però non gli ha permesso di conquistare un posto in finale battuto da Nunzio Stracampiano. E anche qui c’è un legame con Ballando con le Stelle. Infatti il maestro di Nunzio ad Amici è stato Raimondo Todaro, grande ex campione del programma condotto da Milly Carlucci e attuale primatista di vittorie. Giada Lini invece è riuscita imporsi a livello nazionale, divenendo anche campionessa italiana. Il suo percorso è poi cambiato radicalmente, per il meglio, con l’ingresso nel 2014 ad Amici, in veste di ballerina professionista e non di allieva. Una chance importante per lei, ignara che lì avrebbe anche trovato l’amore. Ha infatti conosciuto l’attuale marito Graziano Di Prima, anche lui ballerino professionista e oggi maestro attualmente impegnato con Vito Coppola in Dancing with the Stars. Come spesso accade, il talent show Mediaset condotto da Maria De Filippi apre nuove porte alla ballerina. Giada Lini decide infatti di unirsi ad alcune compagnie straniere, il che le consente di viaggiare in Australia e Inghilterra. Entrata a far parte del variegato gruppo di maestri di Ballando con le Stelle 2021, ha fatto coppia con Fabio Galante. Un duo non proprio fortunato, eliminato infatti alla quarta puntata ma che comunque ha lasciato il segno. Quest’anno Giada Lini ha tutta l’intenzione di rifarsi con Gabriel Garko, che i giudici stanno adorando nell’edizione 2022. Potrebbero puntare alla vittoria finale.

Giada Lini matrimonio

Giada Lini è stata fidanzata dal 2014 con il collega Graziano Di Prima. I due ballerini si sono conosciuti, come detto, all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi. Lui era però un allievo, a differenza sua. Il rapporto è nato e si è sviluppato durante le ore trascorse a preparare le coreografie per la trasmissione. In seguito sono stati poi presi dalla compagnia australiana Burn The Floor, girando il mondo. Giada Lini e Graziano Di Prima si sono sposati il 17 luglio 2022 coronando il loro sogno d’amore con uno splendido matrimonio come apparso nelle foto che hanno pubblicato sui loro social. Ballando con le Stelle non è la prima versione del format cui Giada Lini abbia preso parte. Si è infatti esibita a Strictly come Dancing, ovvero l’edizione britannica. Nel cast spazio anche per il suo Graziano. Quest’ultimo era stato scelto come maestro vero e proprio, mentre lei faceva parte del corpo di ballo.