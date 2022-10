GF Vip Elenoire Ferruzzi eliminata: niente squalifica, percentuali bulgare

Ieri sera al Grande Fratello Vip 27 ottobre Elenoire Ferruzzi è stata eliminata ma non per squalifica: cosa è successo e i motivi

La puntata del Grande Fratello Vip di ieri sera 27 ottobre è iniziata con Alfonso Signorini che ha subito annunciato una serata senza sconti per Elenoire Ferruzzi che ha superato il limite dei comportamenti civili e da concorrente e per cui la produzione ha stabilito una decisione esemplare e inevitabile. Dopo aver annunciato l’eliminazione di Amaurys Perez, il conduttore ha mostrato gli atteggiamenti e le considerazioni fatte da parte di Elenoire Ferruzzi contro Nikita Pelizon. Alfonso Signorini ritiene la sua presenza importante non solo perché trans e si può raccontare all’interno di un programma televisivo ma anche per la persona che rappresenta, intelligente, strutturata e sensibile. Ha però contestato alcuni atteggiamenti avuti negli ultimi giorni che hanno superato il limite. Nello specifico Elenoire Ferruzzi ha detto che Nikita Pelizon porta sfortuna, battuta dopo che Daniele si è scottato con l’acqua bollente. Non solo, è stata poi mostrato il gesto che ha fatto il giro del web, lo sputo al passaggio dell’ex concorrente di Pechino Express. Elenoire ha negato di aver sputato ma di avere un seme in bocca per aver mangiato una mela. Alfonso Signorini ha rivelato inoltre di aver parlato settimane fa in confessionale con Elenoire Ferruzzi perché aveva già oltrepassato il limite con frasi volgari e piccanti riferito di voler leccare le parti basse di Antonino Spinalbese. La trans si è nuovamente giustificata sulle affermazioni nei confronti di Nikita dicendo che sono parole che non dice normalmente e che nella Casa non sa nemmeno come le sono uscite e ha chiesto scusa, mentre non ha chiesto scusa per lo sputo.

Nel comunicato letto da Alfonso Signorini viene spiegato che i comportamenti di Elenoire Ferruzzi sono stati atteggiamenti offensivi, non tollerabili e molto lontani da comportamenti di civile convivenza e dalla sensibilità. Lo spirito del Grande Fratello Vip non prevede nulla di tutto ciò. La punizione nei confronti di Elenoire Ferruzzi è stata quella di mandarla al televoto flash per stabilire se eliminare la concorrente o salvarla. Nikita ha reagito all’immagini con un no comment, era molto provata da ciò che ha visto ma ha sottolineato come lei non si sarebbe mai comportata allo stesso modo di Elenoire. Inoltre ha sottolineato il comportamento di Antonino presente quando la stessa trans ha sputato al suo passaggio, sottolineando come l’ex di Belen abbia riso al gesto. Alfonso Signorini ha anche precisato che le frasi pronunciate dalla Ferruzzi sulla Pelizon relativo al suo portare sfortuna non sono vecchie come detto dalla concorrente ma risalgono al massimo a dieci giorni fa. Il verdetto del pubblico ha stabilito che Elenoire Ferruzzi è eliminata dal Grande Fratello Vip ed è uscito con la percentuale del 90% dei voti. Un plebiscito. Prima di uscire dalla Casa però l’influencer ha continuato a difendersi dicendo che le frasi pronunciate sono uno spaccato di vita reale.

In precedenza il conduttore era subito entrato in Casa in collegamento lanciando una clip dove si sono visti tutti gli sfoghi e gli eccessi dell’influencer nei confronti di Nikita Pelizon e Daniele Dal Moro. Così il figlio del noto politico ha scoperto che Elenoire Ferruzzi era convinta che anche lui fosse compreso da lei e che ce l’aveva con Nikita perché pensava ci provasse con l’ex tronista che le ha rubato il cuore. Daniele ha confermato anche in diretta ieri sera che non prova niente per la Ferruzzi e che la vede come un’amica ed è dispiaciuto del litigio perché comunque le vuole bene. Scatenata Elenoire che in confessionale urlando a squarciagola ha attaccato non solo Dal Moro ma altri concorrenti che parlavano di un suo modo di travisare gli atteggiamenti dell’ex tronista. Alfonso Signorini ha contestato alla concorrente trans i suoi modi e anche il fatto di non accettare rifiuti categorizzandoli per la sua tendenza e non perché non è corrisposta. Il conduttore ha anche cercato di capire quali siano stati input che hanno fatto pensare ad Elenoire che Daniele Dal Moro fosse preso dalla trans. L’influencer ha spiegato che spesso hanno parlato, si sono confidati e che gli occhi non mentono. Alfonso ha fatto notare che dal suo canto Daniele alimentava l’interesse di Elenoire, Sonia invece definisce leale il comportamento dell’ex di Martina Nasoni. Quando il conduttore ieri sera nel corso della puntata di giovedì 27 ottobre del GF Vip mostra un tweet di Vladimir Luxuria dove non nega il dolore di Elenoire ma difende il comportamento di Daniele dicendo che bisogna accettare con fairplay un rifiuto e non è il caso di uomo che nega di amare una trans quello di Dal Moro.