Gf Vip Pamela e Patrizia il gossip su vecchia lite per Marco Bellavia

GF vip Pamela e Patrizia continuano a scontrarsi e spunta una vecchia foto con Marco Bellavia che fa pensare ad attriti già presenti prima della Casa

Tra gli scontri che stanno animando la casa in questi giorni c’è sicuramente quello tra Pamela Prati e Patrizia Rossetti. Le due si stanno scontrando dalla scorsa settimana e si sono beccate anche durante la puntata, mostrando che la simpatia decisamente non abbonda tra loro. Tutto è nato da una sfilata, con Patrizia che ha scherzato con Pamela definendo piatto il suo fondoschiena e l’ex diva del Bagaglino che si è offesa per quel commento, attaccando il fisico dell’altra gieffina. Da qui lo scontro, con le due che si sono pizzicate e hanno continuato a farlo anche nella puntata di lunedì, non mostrando di voler fare un passo indietro nel loro confronto.

A sorprendere sono stati i toni, considerati da molti esagerati rispetto poi al contenuto della discussione, che si è articolata solo in commenti scherzosi, almeno inizialmente. Sia Signorini che gli altri concorrenti hanno provato a calmare le acque, ma la situazione si è solo surriscaldata ancora di più, con Pamela e Patrizia che invece che chiarire hanno continuato a lanciarsi delle frecciatine. Ora, un ritrovamento digitale che sta facendo il giro del web solleverebbe alcuni dubbi sulla lite, facendo pensare che sia dovuta ad attriti precedenti all’esperienza nella casa del GF Vip.

GF Vip Pamela contro Patrizia e la foto con Bellavia

Su Twitter sta girando una foto che ritrae insieme due giovanissimi Patrizia e Marco Bellavia e sui social si sta alimentando il gossip che riguarderebbe Pamela. Sappiamo bene il rapporto che si è creato tra Marco e la diva del Bagaglino, con i due che si sono giurati amore una volta terminata l’esperienza della vippone nella casa. Un legame molto stretto, che potrebbe essere, secondo molti, alla base anche della lite con Patrizia. Guardando la foto, infatti, molti fan sui social hanno alimentato l’idea che Pamela sia gelosa del rapporto preesistente tra Marco e Patrizia e così si giustificherebbe la sua reazione piccata al commento della Rossetti.

Attaccata sul piano personale, Pamela magari si è sentita in difficoltà e ha dato sfogo a questa gelosia che avrebbe nei confronti di Patrizia. Ma come detto si tratta, al momento, solo di un gossip sui social, senza alcuna conferma. I dati certi sono che Patrizia e Pamela non si stanno affatto simpatiche, che tra Patrizia e Marco ci sia un legame preesistente e che tra Pamela e Marco c’è un legame adesso. Se le cose sono in correlazione non è certo, ma sicuramente sono tessere di un mosaico che s’incastrano troppo bene per essere ignorate dal web.