Uomini e donne anticipazioni Roberta e Riccardo è successo dopo la cena

Uomini e donne le anticipazioni su Roberta e Riccardo: cosa è successo dopo la loro cena e il riferimento a Ida

A Uomini e Donne dalle anticipazioni dell’ultima registrazione del Trono Over arrivano su Roberta, Riccardo e Ida una conferma e un colpo si scena. Oggi abbiamo visto al dating show di Maria De Filippi che continua a tenere banco nel parterre di dame e cavalieri proprio la situazione legata alla di Padua e Guarnieri, ex amanti che continuano a intrattenere dei rapporti nello studio di Canale 5, ma senza fare sostanzialmente passi in avanti. Una situazione in stallo come quella tra Riccardo e Ida, anche loro ex protagonisti di continui tira e molla e ancora oggi al centro delle trame del trono over di Uomini e Donne. Mentre Ida sta uscendo con Alessandro, anche qui tra mille difficoltà.

Riccardo non sembra che stia seguendo una direzione ben precisa, anche se presto potremo vedere delle novità importanti. Tra Roberta e Riccardo, infatti, c’è stata una nuova esterna, con i due che sono usciti a cena insieme. Una scelta che ha fatto parlare molto. Ebbene, tra i due c’è stato questo incontro, ma a far parlare sarà poi il racconto di ciò che è successo dopo l’uscita a cena. Dalle anticipazioni fornite dal profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover i due protagonisti di Uomini e Donne, infatti, sono stati colti fuorionda a sparlare di Alessandro e Ida, mostrando come il ritorno di fiamma che in molti tratteggiavano non si verificherà e avendo l’obiettivo di mettere spalle al muro la Platano e Vicinanza. Dopo la cena Roberta e Riccardo non sono più usciti insieme e sosterranno di non avere alcuna intenzione di continuare la frequentazione, andando così avanti per la loro strada.

Anticipazioni Uomini e Donne: il triangolo Roberta , Riccardo, Ida

Al centro delle dinamiche del trono over di Uomini e Donne tra Riccardo e Roberta c’è ovviamente sempre Ida, altra dama di lunga data del programma. La bresciana, come detto, sta frequentando Alessandro, ma stando alle anticipazioni la loro relazione non ha un grande futuro davanti. D’altronde la conoscenza tra i due è andata a rilento sin dai primi istanti, con l’ombra di Riccardo sempre presente. Quest’ultimo, infatti, ha mostrato diffidenza nei confronti di Alessandro.

Spingendo Ida a delle valutazioni, ma le riserve di Riccardo a compiere dei passi significativi nei confronti di Ida frenano costantemente il ritorno di fiamma. Mentre i due ex fidanzati tengono in vista questo tira e molla, la dama di Brescia si scontra puntualmente con Roberta, che non perde occasione di attaccarla e insieme a Riccardo lancia frecciatine e sparla della dama e di Alessandro. Una situazione molto intricata, destinata a tenere banco anche nelle prossime puntate, quando assisteremo alla famosa cena tra Riccardo e Roberta e vedremo la reazione di Ida al loro comportamento.