Vincenzo Malinconico dove è stato girato: location

Dov’è è stata girata la fiction Rai Vincenzo Malinconico con Massimiliano Gallo: i luoghi di Salerno e della Costiera amalfitana

I luoghi scelti per girare Vincenzo Malinconico sono tra i più belli che la Campania abbia da offrire. Guardare la fiction Rai con protagonista Massimiliano Gallo è un po’ come programmare le vacanze, annotando location da sogno di cui godere tutto l’anno, ma soprattutto in primavera e estate. L’avvocato d’insuccesso, come suggerisce il titolo, Vincenzo Malinconico si muove tra Salerno e la Costiera amalfitana: le sue avventure hanno come sfondo un mare cristallino, splendidi e antichi borghi e panorami mozzafiato invidiati nel mondo. Difficile pensare a location migliori in tutta Italia per girare una fiction. Ciò lascia pensare come sia stato un piacere anche per cast e troupe realizzare gli episodi della prima stagione, in onda il giovedì sera su Rai 1. Per quanto sia un avvocato, Vincenzo Malinconico può effettivamente essere definito un precario. La sua vita è colma di compromessi e le soddisfazioni in ambito lavorativo e privato scarseggiano. Una quotidianità caotica, alleggerita però dai luoghi nei quali tutto ciò accade. Come si fa a restare tristi dinanzi a tanta bellezza.

Il personaggio creato dallo scrittore napoletano Diego De Silva si muove soprattutto per le vie di Salerno, guidato in questo caso non da una penna ma dal regista Alessandro Angelini. Il suo lavoro da avvocato lo porta spesso a frequentare le aule del Palazzo di Giustizia, con la produzione che ha ottenuto il lasciapassare per girare alcune scene all’interno dell’effettivo Tribunale di Salerno. Impossibile non portare le telecamere a zonzo per il centro storico di Salerno, costantemente attivo e colmo di giovani nel fine settimana. In quest’area ammiriamo il Duomo, la Villa Comunale, il Palazzo Sant’Agostino e il Palazzo Genovese, per poi spostarci sul lungomare. Questo, iconico, è una sorta di co-protagonista della fiction Rai. Torna infatti molto spesso a fare da sfondo alle disavventure di Vincenzo Malinconico. Tra gli elementi di spicco, che di tanto in tanto fanno capolino, anche la stazione che porta la firma di Zaha Hadid (non l’unica realizzata in Campania).

Vincenzo Malinconico location in Costiera dove

La produzione di Vincenzo Malinconico si è spostata in Costiera amalfitana tra maggio e luglio 2022. La gente del posto è ormai da tempo abituata alla presenza delle telecamere, considerando come grandi titoli abbia trovato spazio in quest’area da sogno, anche internazionali.

Quattro dei comuni più affascinanti e turisticamente importanti della Costiera sono stati impegnati nelle riprese di alcuni episodi di Vincenzo Malinconico. Per chi non lo sapesse, siamo nell’ampia provincia di Salerno, in un ampio tratto di costa paradisiaco. Massimiliano Gallo ha avuto modo di girare a Maiori, che dal centro cittadino (fulcro della fiction) dista 40 minuti d’auto. Al suo fianco troviamo Minori e, per informazione, siamo nei pressi di Amalfi, che dista decisamente poco. Da dire, però, che le tempistiche indicate riguardano periodi privi di traffico. In estate il discorso potrebbe essere molto differente.

Decisamente più vicina è Cetara, distante da Salerno appena 10 km. Un tratto di strada da percorrere restando ammaliati dal sole che si riflette sul mare. Una vista ipnotica. Fate però attenzione alle tante curve e strettoie. Tornando dalle parti di Maiori e Minori, poco prima di Amalfi troviamo Ravello, che trova spazio come le altre citate nella fiction. A completare il novero di location in Costiera di Vincenzo Malinconico c’è Vietri sul Mare, ben nota per la sua arte ceramica. Siamo a circa 5km da Salerno e questo comune si può definire un po’ come la porta d’ingresso della Costiera amalfitana. Da qui in poi, solo magia e bellezza.

L’elenco dei luoghi sfruttati per le riprese è però più ampio. Il lavoro sul set ha portato attori e crew in molte altre location in Campania e non solo. Nel cuore del Parco regionale dei Monti Lattari, spazio a Cava de’ Tirreni. Alcune scene hanno invece come sfondo Nocera Inferiore e Superiore, che un tempo rappresentavano una sola comunità etrusca. Come sempre, nel caso delle fiction italiane, Rai e non solo, gli interni sono stati girati principalmente nei teatri di posa di Roma, a Cinecittà.