Alessio Campoli Uomini e Donne chi è e chi corteggiava

Alessio Campoli non è nuovo a Uomini e Donne ma il suo percorso non è andato come voleva

Torna protagonista a Uomini e Donne Alessio Campoli, corteggiatore di Lavinia Mauro che ha attirato l’attenzione della tronista. 25 anni, Alessio è nato a Roma nel 1995 e della sua vita prima della televisione si sa davvero poco. Sappiamo che l’ex corteggiatore di Angela Nasti ha giocato per tanti anni a calcio, lasciando perdere poi poco prima dei 18 anni. Non sappiamo nulla sui suoi studi, ma per ciò che concerne il lavoro si è impegnato nell’azienda di famiglia, attiva nel campo dell’orologeria, e poi è passato a gestire un’azienda agricola insieme ad altri due soci.

Come detto, la sua notorietà è dovuta alla partecipazione a Uomini e Donne, dove ha partecipato come corteggiatore di Angela Nasti, sorella della famosa influencer Chiara. Dopo quell’esperienza Alessio è divenuto un personaggio pubblico, con un seguito di quasi 200.000 followers su Instagram. Stando alla sua bio, si è gettato anche in una nuova esperienza lavorativo con una ditta di edilizia, la G&F Edilizia, che opera nelle ristrutturazioni e nella fornitura di materiali.

Alessio Campoli e Angela Nasti il percorso

Il percorso di Angela Nasti e Alessio Campoli si colloca nell’edizione 2018/2019 di Uomini e Donne. Angela era sul trono e Alessio è entrato in trasmissione per corteggiarla, facendosi notare immediatamente dalla tronista napoletana. I due hanno cominciato a conoscersi, concedendosi un’esterna dopo l’altra e mostrando un feeling subito molto forte. Il loro rapporto è sembrato subito molto sincero, tanto che Alessio non esitava nemmeno ad andare contro ad Angela quando non era d’accordo con lei, come nel caso della lite con Giulia Cavaglia. Insomma, Alessio ha sempre cercato di tenere testa ad Angela e d’intessere un rapporto sano e questa scelta ha ripagato, perché Campoli ha battuto la concorrenza di Luca Daffrè e ha ottenuto la mano di Angela, che ha scelto il romano al termine del suo percorso a Uomini e Donne.

Tuttavia, la loro storia è durata molto poco. Subito dopo la scelta si è parlato della rottura tra i due e Angela Nasti l’ha confermata, spiegando su Instagram le ragioni che l’hanno portata a prendere questa decisione. In quel momento molti fan hanno criticato la tronista, accusandola di aver scelto solo in funzione di ragioni sceniche e non col cuore. Angela, però, ha ribadito la genuinità della sua scelta, spiegando che fuori dal programma poi non è scattato alcun sentimento e tra loro sono sorti i problemi che li hanno separati. Non ci sono state polemiche tra i due, che si sono mostrati contenti di quello che hanno vissuto e concordi sulla necessità di chiudere quel rapporto così presto.